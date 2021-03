George Simion si nationalismul extrem. Ce vrea sa obtina in Republica Moldova liderul AUR

Autoritatile vamale nu ii permit accesul in tara pe motiv ca acesta are interdictie de a intra in Republica Moldova. Simion a solicitat sprijin de la autoritatile romanesti si moldovene dar apelurile sale au ramas fara raspuns.Un comunicat al presedintiei Republicii Moldova, transmis luni, arata ca institutia prezidentiala nu are atributii in solutionarea acestui caz, iar Biroul Migratie si Azil (BMA) a transmis ca "singura solutie legala de anulare a deciziei BMA este procedura de judecata". Interdictia acestuia ar urma sa expire in 2023.Mai multi parlamentari AUR au ajuns la vama Leuseni pentru a-l sustine pe Simion. Fortarea frontierei de catre liderul AUR vine intr-un moment complicat pentru scena politica din Republica Moldova, unde presedintele Maia Sandu doreste alegeri anticipate, iar Parlamentul dominat de formatiuni pro-Rusia nu este de acord . In perspectiva unor eventuale alegeri, formatiunile pro-unire cu Romania sunt sub pragul electoral.Demersul lui Simion pare a avea mai degraba un scop electoral pentru Republica Moldova. In Romania, apelurile acestuia nu au avut succesul scontat. In afara de cativa parlamentari AUR, nimeni nu a mers in vama pentru a-l sustine. Nici live-urile obisnuite ale acestuia pe Facebook nu au avut un succes deosebit."Daca trebuie, stau pana in 2023 aici, ca sa mi se permita accesul in Republica Moldova. Cer asistenta diplomatica si astept ca autoritatile de la Chisinau, Presedintia si Ministerul Afacerilor Externe sa clarifice aceasta situatie si sa inteleaga ca am tot dreptul sa trec Prutul in calitate de parlamentar al Romaniei", a declarat deputatul George Simion, copresedinte AUR, conform unui comunicat al formatiunii politice.Potrivit AUR, George Simion dorea sa ajunga la Chisinau la invitatia parlamentarilor Republicii Moldova din Comisia pentru integrare europeana si intentiona sa participe si la funeraliile scriitorului Nicolae Dabija Luni, Simion a anuntat ca AUR se va lansa si in Republica Moldova , la Chisinau, eveniment ce ar urma sa aiba loc pe 27 martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu Romania."De-aici, din vama nedreapta care desparte romanii, va anunt ca AUR Republica Moldova se lanseaza pe 27 martie si alaturi de noi ii asteptam pe toti patriotii romani, oriunde ar trai acestia. Nu dam inapoi niciun metru, nu cedam, iar ultimele 24 de ore nu vor ramane nepedepsite. Mergem pana la capat sa facem dreptate fiecarui vorbitor de limba romana, de pe un mal sau de pe celalalt de Prut si de pretutindeni", a declarat, luni, Simion intr-un comunicat de presa.