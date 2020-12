George Simion: "Venim cu o varianta de prim-ministru, chiar daca pare ca nu are sens, ca au stabilit pe biletele"

Propunerea AUR pentru aceasta functie este Calin Georgescu. Acesta a fost in perioada 1997-2013 director executiv al Centrului National pentru Dezvoltare Durabila. In 2013 a devenit presedinte al Centrului European de Cercetare al Clubului de la Roma. Calin Georgescu a mai fost secretar general in Ministerul Mediului si director al Directiei Organizatiei Economice Internationale in Ministerul Afacerilor Externe."Am avut discutii, negocieri si cu asa-zisa stanga si cu asa-zisa dreapta. Cu siguranta, le-am incurcat socotelile prin intrarea AUR in Parlament. Se pare ca nu pot forma nici unii, nici altii vreo coalitie de guvernare. Suntem bucurosi, pentru ca nici unii, nici altii, nu ne propun niste nume care sa ne convinga, asa ca, va trebui mult si bine, sa discutam fiecare articol, fiecare punct, fiecare numire. O sa intreb maine.Venim cu o varianta de prim-ministru, chiar daca pare ca nu are sens, ca au stabilit pe biletele. Ludovic Orban a scris pe un biletel, Klaus Iohanns a scris pe un biletel. Nu stiu de ce ne mai convoaca pe noi la consultari. Parca ei se consulta acolo intre ei si noi nu am exista. Ei hotorasc bataia pe ciolan.Am fost contactati si domnii de la PNL , si de domnii de la PSD , pentru ca intai trebuie sa isi treaca Camera Deputatilor si Senatul, inainte sa isi numeasca Guvernul lor, dar nu mai au Parlamentul lor, cum voiau. Ei se gandeau, trece PMP-ul, gata, avem majoritatea asigurata, totul e in regula, cu Basescu suntem tovarasi vechi de guvernare, ca a fost PMP-ul la guvernare, da? In momentul asta, vor avea o nuca tare. Am discutat, pentru ca e normal sa discuti cu toti," a declarat George Simion, la Antena 3. Potrivit lui George Simion, AUR nu isi doreste "foarte mult" sa ajunga la guvernare."De abia i-am covins sa ii punem pe buletinele de vot, ca sa avem oameni in sectiile de votare. De abia i-am convins sa isi competeze dosarul ala de candidatura, ca altfel, nu se putea sa avem reprezentanti in sectii. Nu avem un aparat din asta, care sa intesam si noi statul roman, deja slabit mult prea mult de membri de partid Asta s-a intamplat in ultimii 30 de ani. Fiecare partid care voia sa ajunga la putere, voia sa ajunga la putere, ca sa isi anagajeze pe diferite functii de demnitate publica. Ne dorim foarte mult sa ajugem la putere. Vedem ca aveam de-a face cu un sistem care nu pare atat de periculos, cum ne era prezentat," declara Simion."M-au descoperit! M-am dus la meciuri de fotbal in tineretea mea. Si ma mai duc inca. Deci, asta e marea problema cu mine, ca mergeam in galerie, deci va dati seama. Nu au ce sa ne reprosteze. Noi avem un angajament fata de alegatorii nostri, care in momentul au fost 10%, dar din ce am vazut intr-un sondaj de opinie, doar 40% dintre cei care au mers la vot auzisera de AUR. Acum, suntem in fata poporului roman, suntem in fata publicului telespectator pe care il respectam. Sunt parintii si bunicii nostri care se uita la televiziuni.Sunt parintii si bunicii nostri care ne-au dat o Romanie fara datorii, nu Romania asta din anul 2020 care se imprumuta cu un miliard pe minut si care l-a avut ministru de Finante, pe acest Florin Citu . Acum e randul generatiei noastre sa ne facem datoria fata de poporul roman si vom incepe, respectand votantii AUR, pentru ca au fost batjocoriti in ultima saptamana", conchide George Simion.