George Simion se compara cu premierul autocrat al Ungariei: "Sunt Viktor Orban al Romaniei, pentru ca AUR si Fidesz au aceeasi ideologie"

"Sunt Viktor Orban al Romaniei, pentru ca AUR si Fidesz (partidul de guvernamant maghiar) au aceeasi ideologie". Pentru el, Viktor Orban este si un model, pentru ca "s-a ridicat pentru poporul sau". In general, el crede ca cele mai bune politici sunt cele facute de guvernele de la Budapesta, Varsovia si Ljubljana", spune liderul AUR Conform lui este exemplificativ modul in care guvernul maghiar sustine drepturile minoritatii maghiare din Voivodina, Transcarpatia si el crede ca si guvernul roman ar trebui sa faca acelasi lucru cu romanii din Ungaria, Serbia si Ucraina."Daca AUR ar ajunge la putere, ar vrea si ei sa guverneze cu UDMR ". Dar autonomia Tinutului Secuiesc este o linie rosie pentru el. "Intelegem foarte bine despre ce este vorba: mai intai steagul, apoi autonomia culturala si apoi teritoriala. Nu!""Pentru noi are o valoare de model insusi Fidesz, deoarece sustine pastrarea radacinilor crestine ale Europei" - a spus Simion, apoi a trecut deschis la laudarea lui Viktor Orban, deoarece ii place foarte mult modul in care lupta pentru poporul sau si este total de acord cu acea declaratie comuna pe care au publicat-o recent Orban si aliatii sai europeni. "Am citit declaratia comuna de valori apartinand lui Orban, Salvini, Meloni si multor alti politicieni - daca ne vom aduna mai multi pentru sustinerea acestor valori comune, am putea avea un grup puternic. Daca ne vom rupe in trei parti, nu ar fi ceva bun (...) Fiecare partid suveranist, patriot si crestin trebuie sa faca aceeasi politica la nivel unional" - a afirmat George Simion.Simion vorbeste si despre elitele politice ale Romaniei. El crede ca orice politician care a guvernat inainte de 1989 a fost mai bun decat cel care conduce Romania astazi. Simion sustine ca doreste ca toate partidele suvereniste , patriotice si nationaliste din Europa sa faca parte dintr-o mare familie de partid.