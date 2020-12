Mica istorie a partidelor extremiste din Romania. AUR, pe urmele PRM

Istoria partidelor extremiste din Romania

AUR vine in Parlamentul Romaniei cu un discurs nationalist, homofob, anti-sistem, anti-covid, pro-ortodoxist, anti-occidental si suveranist, scrie DW.com Sursa citata mai arata ca nu exista o explicatie coerenta a scorului Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), formatiune care nu a aparut in cercetarile sociologice publice si care va avea mai mult de 10% din fotoliile parlamentare.Cu o campanie electorala modesta, dar perseverenta, la scrutinul local din septembrie AUR a obtinut sub 1%. Cresterea abrupta care ii propulseaza in parlament pe extremistii de la AUR nu are in spate o cauza logica: nu au aparut aproape deloc la televizor, pe retelele de socializare liderii AUR au multi admiratori, dar numarul lor nu trece de 100.000, daca urmarim postarile cele mai recente si nu a existat nicio actiune virtuala care sa fi devenit virala.E adevarat ca George Simion , copresedintele AUR, se plimba de aproape un an prin toata tara cu un autocar inscriptionat cu Alianta pentru Unirea Romanilor si ca celalalt copresedinte, Claudiu Tarziu, a fost in conducerea Coalitiei pentru Familie, care sprijinita de Biserica Ortodoxa a coordonat campania pentru modificarea preemtiva a Constitutiei din 2018, in asa fel incat in viitor sa nu se poata accepta vreodata mariajul gay.Omul este un militant anti-avort si un nostalgic al textelor legionare.De-a lungul timpului pe scena politica din Romania s-au perindat mai multe partide de extrema dreapta "i-am avut pe Legionari in interbelic, partidul lui Nicolae Iorga si formatiunea politica a lui A. C. Cuza din care s-a desprins ulterior Corneliu Zelea Codreanu cu legionarii", spune profesorul de istorie Rocsana Rusin, pentru RFI Cel mai semnificativ partid de extrema dreapta post-decembrist a fost PRM . Unul atat de creditat incat a ajuns pana in Parlamentul European unde, la prima sesiune in plen la care au participat cu drepturi depline europarlamentarii din Romania, 5 deputati PRM au infiintat alaturi de extremisti de la Frontul National din Franta, Alianta Nationala din Italia, Vlaams Belang din Belgia, Partidul Libertatii din Austria, un deputat independent din Marea Britanie, si un deputat bulgar al partidului Ataka grupul intitulat "Independenta, Suveranitate, Transparenta".In ultimii ani au devenit vocale alte doua partide cu doctrina national-democrata. Partidul Romania Unita, titlu inspirat din Rusia Unita care era format din dizidenti plecati din PSD si formatiunea Alianta Noastra, condusa de simpatizantul Miscarii Legionare, Marian Munteanu , graviteaza in jurul liberalilor, care l-ar fi vrut de altfel chiar primar al capitalei. Acestea nu au avut insa succesul pe care il cunoaste AUR in nici doi ani de la lansare.Citeste si: