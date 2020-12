Liderii AUR dupa intalnirea cu presedintele Iohannis: "Guvernul nu o sa prinda 2024. PSD s-a predat total Cotroceniului"

"Discutia a fost una protocolara, nu credem ca viitorul guvern pe care il va anunta diseara o sa prinda 2024. PSD e un partid care s-a predat total Cotroceniului, nu face deloc opozitie si asta s-a vazut noaptea trecuta cand a stat pana la 3 noaptea ca sa il puna presedinte pe Ludovic Orban . Ne scarbeste intelegerea lor, asa cum ii scarbeste si pe romani. PSD a castigat cele mai multe voturi, dar nu a castigat nimic dupa alegeri", a spus George Simion.La randul sau, Claudiu Tarziu a relatat ca i-a transmis presedintelui sa mai "mediteze"."Partidele nu sunt legitime ca sa faca aceasta coalitie, au obtinut scoruri mici, iar ei se bazeaza pe sprijinul pe care il ofera presedintele. Presedintele ignora ca PNL nu a obtinut cel mai mare scor si ca nu a guvernat bine timp de un an. I-am spus asta presedintelui si i-am spus sa mediteze ca sa ofere un guvern de profesionisti, sa nu mai bajbaim cu oameni politici. Acest guvern nu este legitim pentru ca nu detine majoritatea in mod real. Conform ultimelor sondaje, ei au scazut, UDMR nu ar trece pragul electoral, USR -PLUS a pierdut 3-4 procente.", a spus Claudiu Tarziu.Liderii partidelor care vor forma coalitia de guvernare, Ludovic Orban Kelemen Hunor , dar si Florin Citu , propunerea de premier , au spus ca isi doresc un guvern cat mai repede. Au mai declarat ca asteapta decizia presedintelui, votul parlamentului si ca apoi sunt pregatiti sa deruleze procedurile pentru investirea guvernului in cel mai scurt timp.Florin Citu a declarat ca i-a trasmis lui Klaus Iohannis ca este gata sa isi asume responsabilitatea, ca premier, adaugand ca au discutat si despre buget si despre planul de guvernare. La final, a multumit pentru incredere.CITESTE SI: