Liderul AUR, George Simion, anunta ca va initia procedura de suspendare din functie a lui Klaus Iohannis

Nu va intra la guvernare

"Ma uit asa catre PSD si nu inteleg, o sa mai stau o saptamana-doua sa inteleg, de ce nu initiaza suspendarea presedintelui. Daca nu initiaza PSD-ul, o vom initia noi.Un presedinte trebuie sa fie un mediator, nu trebuie sa fie un competitor electoral.Daca am fi fost prima sau a doua forta politica in Romania, cu siguranta am fi cerut suspendarea acestui presedinte care nu este iubit de poporul roman, dupa cum s-a vazut la vot. Poporul roman i-a acordat presedintelui Iohannis 25%", a declarat liderul AUR, George Simion , pentru Antena 3. Liderul AUR, George Simion, a declarat, luni, ca formatiunea sa nu va intra intr-o coalitie de guvernare si ca nu va vota in favoarea vreunuia dintre candidatii vehiculati pana in prezent pentru sefia noului cabinet.Simion a aratat ca rezultatele alegerilor de duminica arata ca Alianta pentru Unirea Romanilor este a patra forta politica parlamentara, cu peste 500.000 de votanti, care va detine intre 11 si 12 mandatele noului legislativ."Nu ii vom dezamagi pe votanti. Ce am stabilit si felul cum ne raportam la partidele sistemului va ramane asa cum am anuntat. Nu facem nicio coalitie la guvernare.Numele anuntate pana acum pentru functia de prim-ministru nu ne satisfac. Parlamentarii AUR nu ii vor vota pe acesti indivizi. Asteptam din partea partidelor de pe primele locuri sa vedem ce optiuni asumate oficial au (...) AUR nu tranzactioneaza voturile sustinatorilor. Nu putem sa ii dezamagim, nu putem face coalitie nici cu asa-zisa stanga, nici cu asa zisa dreapta.Ne bucuram ca premierul Orban a inteles sa isi asume rezultatele pentru guvernarea dezastruoasa si, asa cum i-am cerut si noi, si-a dat demisia. Speram ca aceasta demisie razbuna si modul dezastruos in care a fost organizat votul romanilor in strainatate", a afirmat liderul AUR.