VIDEO Liderul AUR, George Simion, huiduit la Timisoara. "Dispari, provocatorule! Mincinosule! Pentru ce am luptat in Revolutia asta?"

In timp ce George Simion se adresa simpatizantilor AUR, cativa timisoreni aflati in Piata Victoriei, intre care mai multi revolutionari, si-au manifestat nemultumirea fata de prezenta celor de la Alianta pentru Unirea Romanilor in fata Operei, simbol al Revolutiei de la Timisoara.Timisorenii au incercat sa opreasca discursul liderului AUR, in timp ce jandarmii au facut un cordon intre simpatizantii AUR si contestatari, in incercarea de a preveni incidentele."Gunoiule, mincinosule, manipulatorule!", "Dispari, provocatorule!", "Pentru ce am luptat in Revolutia asta? Rusine sa va fie, talharilor!", "Nenorocitule", "Provocator nenorocit", s-a strigat din multime la adresa lui George Simion, care si-a continuat discursul."Nu am altceva de facut decat sa stam alaturi de oamenii onesti. Va multumesc, oameni de buna credinta! (...) Noi suntem AUR, suntem pe drumul drept, ne bazam pe fiecare dintre voi, ramanem asa cum ne cunoastem de 15 ani. Vin la Timisoara an de an pentru a marca Revolutia", a declarat George Simion, care, insotit de simpatizanti, a plecat mai apoi spre Catedrala Mitropolitana pentru a aprinde candele in memoria eroilor cazuti in timpul evenimentelor din Decembrie 1989.Organizatorii mitingului AUR au indemnat oamenii din Timisoara sa participe in 22 decembrie, la Bucuresti, la comemorarea eroilor Revolutiei de la Popesti Leordeni, locul in care a fost aruncata cenusa martirilor arsi la crematoriul din Capitala in acele zile.Societatea Timisoara a transmis, miercuri, un protest fata de intentia liderului Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei de la Timisoara. Reprezentantii societatii acuza ca doi ofiteri implicati in reprimarea Revolutiei - Francisc Toba si Nicolae Roman - au ajuns parlamentari AUR, iar fara a se dezice de ei si fara a le cere demisia, Simion nu va putea participa la manifestari.