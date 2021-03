Liderul AUR, George Simion, in Parlament: "Nu mai avem nici scoli si nici spitale, dar tot platim la taxe infernale. De ce nu ati taiat bani de la partidele politice?"

"La noi toti perceptorii sunt la moda. Nu mai avem nici scoli si nici spitale, dar tot platim la taxe infernale. Romania in ultimul timp la rascruce, nimic pe aicea nu se mai produce", a afirmat Simion.Deputatul AUR a mai precizat ca "ne jucam de-a democratia, de-a parlamentarismul, ne facem ca facem", dupa ce toate cele peste 3.000 de amendamente au fost respinse."Peste 3.000 de amendamente depuse si tot atatea respinse. Ne jucam de-a democratia, de-a parlamentarismul, ne facem ca facem. Nu am vazut in bugetul tarii sa nu avem un plan de tara, sa nu avem o idee ce facem peste 4 ani, peste 10 ani. V-am ascultat domnule premier , sunteti aici alaturi de noi, domnule premier? Vorbeati despre mafia pesedista. Peste un an, doi, trei o sa vina un alt premier si o sa vorbeasca despre mafia pedelista, penelista si tot asa de la un an la altul. Nu putem continua asa.Vorbiti de politizare, de populism si din 380 milioane lei alocati pentru administratiile locale 360 milioane merg catre cele conduse de PNL USR -PLUS, UDMR . Acesta nu e populism? De ce nu ati taiat bani de la partidele politice? Puteati sa o faceti. Noi o sa va votam bugetul, un buget de criza, daca taiati banii de la partide si ma refer la toate partidele. AUR voteaza bugetul de criza daca ne taiati cele 4 milioane aferente. V-am spus ca punem acesti bani pentru construirea unui spital.Sta in pixul dumneavoastra sa modificati. Nu vrem sa luam 4 milioane de euro. Avem si noi 3 primari ai AUR. Nu vrem sa ajungem la guvernare peste 4 ani si sa dam bani cu dedicatie pentru primarii nostri, fara a avea un plan de tara. Mai avem amendamente pe care o sa le votam in stil caracteristic, dar asteptam. Acceptati ca cele 4 milioane euro sa nu se duca la partidul nostru, ci la construirea unui spital?", a spus George Simion, la dezbaterea bugetului in plenul reunit.