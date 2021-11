Liderul AUR George Simion își ține iubita ascunsă! Care e motivul și când vrea politicianul să facă nunta

George Simion, co-președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări” moderată de prezentatoarea Denise Rifai, la Kanal D, ocazie cu care s-a referit și la viața sa sentimentală.

„De ce vă țineți iubita ascunsă?”, a fost întrebarea provocatoare pentru George Simion. „Pentru că sunt într-o postură în care e dificil, vă dați seama, fiecare gest de-al ei o să fie apreciat, judecat”, a răspuns politicianul.

”Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Am o relație, sigur, iubesc o fată.

Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut”, a mai spus George Simion despre familia sa și despre planurile de nuntă.

