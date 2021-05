"AUR are sanse sa ajunga al doilea partid din Romania la urmatoarele alegeri". Ce se ascunde in spatele intentiilor anuntate in Republica Moldova

Contactat de, sociologul Gelu Duminica, profesor asociat al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii din Bucuresti, este de parere ca exista mari sanse ca partidul lui George Simion sa devina a doua forta politica din Romania la urmatoarele alegeri , si chiar sa asistam in viitor la un Guvern din care sa faca parte si AUR. Viitorul AUR depinde foarte mult de cei care sunt in spatele acestui partid , si nu ma refer la electori, ci la cei care au gandit aceasta formatiune politica. Nu il am in vedere pe domnul Tarziu, Simion si cei care sunt in fata. Din punctul meu de vedere, aceasta formatiune politica are motorul in alta parte, dar nu as putea sa va spun unde. Insa, e cu totul in alta parte decat ceea ce vedem noi ca leadership.Personal, cred ca AUR va creste pana la urmatoarele alegeri si va avea un rezultat bun. AUR va continua sa catalizeze toate nemultumirile celor din societatea romaneasca si a celor care experimenteaza lehamitea. Nu m-ar mira deloc ca la urmatoarele alegeri AUR sa devina chiar partidul numarul 2 in Romania, nu neaparat numarul 3.Totul este posibil (n.r - intrebat daca am putea sa asistam la un Guvern cu AUR). Istoria ne-a demonstrat ca, din pacate, lucrurile de genul acesta, pot fi posibile", spune sociologul Gelu Duminica.Chestionat in legatura cu anuntul facut de liderul AUR, George Simion, potrivit caruia partidul va participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova , sociologul a precizat ca exista o alta intentie in spatele declaratiilor. "Ei nu vor sa participe la alegeri, ci sa bage batul prin gard", spune acesta.Totodata, sociologul este de parere ca AUR nu va avea succesul din Romania la alegerile parlamentare din Republica Moldova. La alegerile parlamentare din anul 2020, AUR a intrat in Parlamentul Romaniei dupa ce a obtinut circa 10% din voturi."Nu ma mira faptul ca AUR participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Tema unionista este o tema pentru toti nationalistii. De fapt, ei nu vor sa participe la alegeri, ci sa bage batul prin gard. E o diferenta.Vor participa la alegeri si vor pierde, pentru ca in Moldova lucrurile stau altfel. E un mesaj pentru Romania faptul ca ei participa la alegeri, nu este un mesaj pentru Republica Moldova. Este o miza pentru Romania. Vorbim de catalizarea nationalistilor unionisti in jurul unui partid care isi asuma aceasta idee fatis", a conchis Gelu Duminica.Amintim ca George Simion a anuntat miercuri, 5 mai, participarea partidului la alegerile parlamentare din 11 iulie de la Chisinau."Suntem cu aceeasi sigla si cu aceeasi denumire incepand de saptamana trecuta, inregistrati oficial in registrul partidelor politice de la Chisinau. Este pentru prima oara in istoria celor doua state cand un partid exista pe ambele maluri ale Prutului si vrem sa avem parlamentari AUR, parlamentari unionisti in ambele parlamente, de aceea candidam", a precizat Simion intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca apelul AUR pentru alegerile din Republica Moldova este acela de a crea o "forta romaneasca si o singura lista nationala", care sa intre in Parlamentul de la Chisinau."Apelul nostru pentru alegerile din 11 iulie este de a crea o forta romaneasca si o singura lista nationala, care sa intre in Parlamentul de la Chisinau. Pe langa componenta doamnei presedinte Maia Sandu , este nevoie si de o forta romaneasca si intindem mana catre toate organizatiile, persoanele, personalitatile, catre toti romanii din Basarabia sa se alature AUR (...). Este o sansa unica de a fi prezenti pe ambele maluri ale Prutului. In spatele meu, pentru prima oara in istorie, avem sase parlamentari basarabeni in Parlamentul Romaniei", a afirmat Simion.