Partidul condus de George Simion anunta ca a cooptat doi fosti USR-isti. "E foarte posibil sa vedem multe mutari de la USR la AUR in perioada urmatoare!"

"E foarte posibil sa vedem in perioada urmatoare mai multe mutari de acest fel"

Este vorba despre Raluca Amariei, fost vicepresedinte USR la nivel national si fost lider al filialei judetene Sibiu a USR , si pe Dan Radulescu, fost deputat USR, membru fondator si presedinte al filialei judetene a USR Prahova."Doi fosti lideri ai Uniunii Salvati Romania (USR), din aripa conservatoare a formatiunii, adera la Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR). Dupa ce Amariei si Radulescu au demisionat din USR in 2020, ca urmare a diferentelor tot mai accentuate de viziune si de orientare doctrinara, acestia au decis sa se alature Aliantei pentru Unirea Romanilor , singurul partid care isi fundamenteaza activitatea pe 4 mari valori: familia, natiunea, credinta si libertatea", se arata in comunicatul transmis de conducerea AUR, marti seara.Fostul lider USR Dan Radulescu a precizat intr-o declaratie pentruca pasul facut "este unul firesc catre singura zona din politica romaneasca ce are ca puncte cardinale familia, natiunea, credinta si libertatea"."Inca de cand mi-am dat demisia din USR, mi-am asigurat alegatorii ca voi continua lupta politica pe care am inceput-o. Voi milita, in continuare, pentru un sistem de invatamant incluziv si performant si pentru dreptul nostru constitutional la un mediu sanatos. Principiile mele conservatoare se regasesc in cele patru valori definitorii ale AUR, iar pasul meu de astazi este unul firesc catre singura zona din politica romaneasca ce are ca puncte cardinale familia, natiunea, credinta si libertatea", a declarat pentruDan Radulescu, fost deputat USR, membru fondator si presedinte al filialei judetene a USR Prahova.Fosta USR-ista Raluca Amariei a precizat, insa, in exclusivitate pentruca a luat hotararea de a se alatura AUR, dupa ce a asistat "la modul haotic in care este guvernata Romania in aceasta perioada"."Am decis sa ma alatur AUR vazand dorinta sincera a liderilor si a militantilor pe care i-am cunoscut pana acum de a schimba in bine Romania. Am asteptat o vreme ca sa ma conving ca oamenii nu se schimba in rau dupa ce ajung in Parlament, asa cum s-a intamplat din pacate cu alti politicieni noi. Am luat aceasta hotarare acum dupa ce am asistat la modul haotic in care este guvernata Romania in aceasta perioada", a precizat si Raluca Amariei pentruContactat de, profesorul de stiinte politice Andrei Taranu a declarat ca "e foarte posibil" ca in perioada urmatoare sa fie anuntate mai multe transferuri de la USR catre AUR, in contextul in care formatiunea politica condusa de Dan Barna este in scadere in sondaje si "pare a nu mai avea sustinere in urma scandalurilor care au existat si probabil vor mai exista pana in Congres"."E foarte posibil sa vedem in perioada urmatoare mai multe mutari de acest fel, de la USR la AUR. Dupa cum bine stiti, inca din timpul alegerilor am observat acest fenomen, si anume ca o parte din electoratul mai degraba radicalizat al USR s-a apropia de cei de la AUR pe o linie nationalista, partea aceasta legata de Republica Moldova, miscarile anti-coruptie s.a.m.dLa Prahova e oarecum inteligibi, pentru ca batalia care s-a dat intre diverse grupuri din USR, pe care a castigat-o Mihai Politeanu in final, i-a tras pe linie moarta pe cei care s-au dus la acea vreme pe linie radicalizata, care nu erau neaparat in linia USR, ci mai degraba pe linia M10, Forta Civica . Aceste miscari au fost intotdeauna destul de marginale. Inclusiv Politeanu vine de acolo.E clar ca aceasta linie religioasa, nationalista, care a existat si inca mai exista in USR, e mai usor de atras de AUR. E foarte posibil sa mai vedem aceste lucruri (n.r - mutari de la USR la AUR) pentru ca si politic USR este in scadere, pare a nu mai avea sustinere in urma scandalurilor care au existat si probabil vor mai exista pana in Congres, cel putin", a declarat politologul Andrei Taranu.