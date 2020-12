Presedintele AUR, George Simion: Avem dreptul la conducerea a doua comisii importante. Ne intereseaza foarte mult Educatia si Justitia

"O sa ne mai gandim daca participam, pentru ca, pana in acest moment, PNL a incercat sa ne defavorizeze la locurile corecte in comisiile parlamentare pentru Camera Deputatilor si Senat si in sensul acesta am purtat discutii cu liderii PNL. Pentru ca profita de faptul ca suntem un partid tanar si au impresia ca nu ne stim drepturile", a precizat Simion.El a adaugat ca AUR are dreptul la doua comisii parlamentare importante, atat in Senat, cat si in Camera Deputatilor."Nu vom lasa voturile care au mers catre AUR din partea romanilor sa fie batjocorite, avem dreptul la conducerea a doua comisii importante din Senat si doua comisii importante din Camera Deputatilor. Pe noi ne intereseaza foarte mult invatamantul acestei tari. Comisia pentru invatamant si justitia, pentru ca nu prea si-a facut treaba justitia in ultimii 30 de ani. Avem tot dreptul, ca opozitie constructiva, pentru ca dansii vor avea ministerele respective", a afirmat liderul AUR.Referitor la continuarea negocierilor pentru desemnarea premierului, Simion a spus ca solutia ar fi propunerea AUR, Calin Georgescu."Ii rog pe toti jurnalistii sa-i intrebe pe cei de la celelalte formatiuni daca ar fi dispuse sa voteze propunerea noastra de prim-ministru, care nu este membru de partid, domnul Calin Georgescu. Vrem sa intrebam celelalte formatiuni, pentru ca se pare ca unele dintre ele uita ca discuta cu noi, vrem sa le intrebam public daca sunt dispuse sa renunte la candidatul lor si sa-l voteze in Parlament pe Calin Georgescu. Daca nu, sa vina cu alte nume", a conchis Simion.Precizarile liderului AUR au venit dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis , care a declarat, luni, dupa prima runda de consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament, ca inca nu sunt intrunite conditiile pentru desemnarea unui candidat la functia de prim-ministru, iar pe data de 21 decembrie intentioneaza sa convoace noul Parlament.CITESTE SI: