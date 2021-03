George Simion, liderul AUR, reactie dura dupa vandalizarea bisericii din Capitala: "Acest act de barbarie nu trebuie trecut cu vederea"

"Condamn cu toata severitatea atacul care a avut loc asupra bisericii de lemn din Parcul IOR, in care lacasul de cult a fost vandalizat cu mesaje specifice extremei stangi.Acest act de barbarie nu trebuie trecut cu vederea si autoritatile statului trebuie sa-i aduca in fata justitiei pe faptasi, fara intarziere.Pe langa socul imaginilor, mesajele cu care au fost manjite icoanele si peretii bisericii nu ma surprind. Ce avem de asteptat atunci cand minoritatile care beneficiaza de toate drepturile majoritatii nu fac decat sa se victimizeze si sa atace, pana acum doar verbal, majoritatea?Ce avem de asteptat cand Parlamentul European decide ca este foarte important sa declare Uniunea Europeana drept o "zona de libertate pentru LGBQ", cu votul majoritatii eurodeputatilor romani? Cine ataca, cine "asalteaza" aceasta minoritate, astfel incat sa aiba nevoie de o asemenea declaratie formala la nivel european? Nimeni. Dimpotriva: vedem ca se forteaza cu orice pret eliminarea oricaror redute ale normalitatii, prin inventarea de "nou-vorbe" si prin decizii ale justitiei europene.In aceste conditii, nu e de mirare ca s-a trecut la urmatorul pas: vandalizarea proprietatii "inamicului", identificat azi de o biserica ortodoxa. Maine, ce urmeaza? Violenta asupra "teroristilor" care insista sa se identifice drept "mama" si "tata"?", a scris liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor pe pagina sa de Facebook Biserica de lemn din Parcul IOR, din Bucuresti, a fost vandalizata. Au fost scrise mesaje pro LGBT pe toata suprafata ei cu vopsea roz. "Be gay", "do crime" si "LGBT" sunt doar cateva dintre mesajele desenate pe biserica si pe icoanele expuse in exteriorul ei. Intre timp Politia a demarat o ancheta iar peretii bisericii au fost curatati.