Reactia senatoarei Sosoaca dupa excluderea din AUR: "Ni s-a cerut sa fim supusi fata de conducatori. Eu le-am spus ca singurul meu conducator este Dumnezeu"

De ce a fost exclusa Sosoaca

"I-am zis, George, imi pare rau. Nu pot taman eu sa accept sa mi se impuna sa nu mai vorbesc. Nu ma pot dezice de linia mea, am luptat toata viata mea pentru popor si impotriva abuzurilor. George a fost intotdeauna un luptator. Probabil s-o fi socat si el de ce-a facut Claudiu Tarziu. Eu pe Claudiu Tarziu nu l-am vazut niciodata in campania electorala, cand eram doar oameni frumosi, din popor", a spus Sosoaca.Aceasta a declarat ca membrilor AUR li s-a cerut sa fie supusi fata de conducatori, iar senatoarea a refuzat acest lucru spunand ca are un singur conducator: "Pe Dumnezeu".Senatoarea a completat ca se asteapta si la alte excluderi si iesiri din partid si a completat ca nu se va inscrie in niciun alt partid politic parlamentar."Nu ma duc niciun incotro, eu sunt neamul romanesc cum am fost intotdeauna, neamul romanesc pe persoana fizica, eu nu ma pot asocia celorlalte partide impotriva carora am luptat. O sa mai vedeti excluderi, iesiri si asa mai departe. E mai bine sa fiu singura, pentru ca stiu foarte bine ce am de facut. Eu nu ma voi dezice de campania electorala, la mine campania electorala e de vreo 20 si ceva de ani", a mai declarat Diana Sosoaca, la Romania TV.Decizia a fost luata dupa ce senatoarea a fost protagonista mai multor scandaluri, fara a tine cont de strategia formatiunii politice. Ultimul scandal a avut loc miercuri in Senatul Romaniei."Din pacate, informatia poate fi confirmata. Doamna Sosoaca este un avocat respectat si era un plus pentru echipa noastra, insa, din pacate, dansa nu a inteles ca trebuie sa respecte un pic si statutul de demnitar al statului roman si trebuie sa respecte si jocurile democratice ale unui partid parlamentar. Conducerea partidului i-a repetat in repetate randuri ca trebuie sa isi asume si statutul de parlamentar AUR. Are si dansa publicul ei care o sustine si era bine sa avem o colaborare.Dar cand ai intrat in Parlament, trebuie sa respecti si statutul de demnitar si partidul si regulile de joc intr-un partid democratic la urma urmelor. Exista un circuit democratic al deciziilor, exista un circuit al comunicarii intr-un partid si acesta trebuie sa fie unul flexibil intre toti membrii. In momentul in care un membru al acestei formatiuni politice ia decizia ca actioneaza de capul lui, pe cont propriu, ca stie mai bine ce trebuie sa faca, in mod evident, doamna Sosoaca s-a pozitionat singura in afara partidului", a declarat deputatul Dan Tanasa.