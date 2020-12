Cine este etnicul maghiar ales deputat din partea AUR: "Adversarii politici pot sa spuna ce doresc. Este democratie"

Vasile Nagy este de profesie inginer, are doua facultati, un master si este doctorand al Universitatii Politehnica din Timisoara. "Nu am mai candidat niciodata pentru nicio functie politica sau administrativa. In AUR am ajuns inaintea alegerilor locale. Cunosteam activitatea domnului George Simion , stiam despre candidatura lui la un post de europarlamentar . L-am urmarit cu drag. Pe urma am aflat ca a infiintat partidul si am hotarat sa ma alaturi si eu. Sunt licentiat al Universitatii Politehnica Timisoara (Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara) si al Universitatii Vasile Goldis (Administrarea afacerilor), am si un master in cadrul Universitatii Politehnica (Managementul calitatii proceselor tehnologice), iar in prezent sunt doctorand. Lucrez in inginerie intr-o companie privata", a declarar Nagy.Cu toate ca este etnic maghiar, Vasile Nagy se regaseste in AUR, partid nationalist, despre care viitorul deputat sustine ca nu este extremist. "Adversarii politici pot sa spuna ce doresc. Este democratie . AUR nu este un partid extremist. In acest partid se regasesc si alte minoritati . Unii sunt membri, altii ne-au sustinut. Ma simt foarte bine in AUR. Nu am simtit niciun fel de opozitie . Nu m-a contestat nimeni, nu m-a injurat nimeni, nu m-a facut nimeni sa ma simt altfel decat m-as fi simtit in orice alt partid. Nu a existat o discriminare", a declarat Nagy. Viitorul deputat a mai declarat ca este de acord cu George Simion, liderul AUR, care a spus ca"Trebuie sa fie partide, sa ii uneasca altceva decat etnia. Nu se mai poate asa ceva. Incercam sa evoluam, suntem membri ai Uniunii Europene. Nu putem sa ne constituim pe criterii etnice. Unitate in diversitate. Oriunde in tarile civilizate stau la aceeasi masa un roman, un francez, un albanez si pot sa faca minuni. Nu sunt de acord cu partide organizate pe criterii etnice. Noi toti ne-am nascut in Romania, am crescut in Romania, muncim in Romania, traim in Romania. Nu putem fi altceva decat romani. Aici ne-am nascut, aici murim. Intr-adevar UDMR ar trebui sa se reorganizeze si sa accepte in randurile si romani. Din cate stiu eu nu exista un roman in UDMR. Poate gresesc, dar nu stiu sa existe. Nu este normal", a declarat Vasile Nagy.Viitorul deputat AUR se declara un pro european convins. "Fiecare vrea sa fie bine sub acoperisul lui, in casa lui, sa prospere, impreuna cu vecinii. In interiorul Uniunii Europene toti vrem sa o ducem bine. Nu exista o problema in a-ti apara casa. In cazul nostru, tara. Nu trebuie sa renunti la valorile tale, la traditiile tale, ca sa ce? Asta ne defineste. Nu poti renunta la identitatea ta. Impreuna cu ceilalti vom merge inainte. Suntem pro europeni, ne bucuram de drepturile si obligatiile pe care le avem pana vom intra si in Schengen ", a mai declarat Nagy.Viitorul deputat a explicat si cum a reusit AUR sa stranga voturi in judetul Arad. "Noi am facut campanie , am vorbit cu oamenii la nivel local. Am discutat cu toata lumea. Nu am gasit oameni care sa ne respinga sau sa ne huiduie. Noi am avut asteptari foarte mari. Scorul obtinut in judetul Arad este peste media nationala. Ne asteptam la un astfel de rezultat. Munca a fost titanica. Au fost doua luni grele, iar rezultatul nu a intarziat sa apara", a spus Nagy."Daca a existat o forta nevazuta a fost atat de nevazuta incat nici eu nu am vazut-o. Ne-am organizat cum am putut noi mai bine. Nu am fost un numar foarte mare de oameni care ne-am implicat in Municipiul Arad. Am fost multi oameni in tot judetul. In fiecare localitate am avut cate un membru, cate un simpatizant, care din banutii lui si din energia lui a cedat putin pentru campania noastra, pentru cauza noastra. A fost multa munca voluntara", a mai declarat Vasile Nagy.Deputatul AUR sustine ca in Parlament va reprezenta "interesele aradenilor". "Ma voi lupta pentru Arad si aradeni. Nu cred ca in partid va veni un curent impotriva aradenilor. Noi am luptat sa intram in Parlament pentru a lupta pentru romani. In momentul de fata mi-am luat un angajament fata de aradeni. Nu dorim sa dezamagim", a mai aratat viitorul deputat.