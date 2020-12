VIDEO Avocata Sosoaca, viitor senator AUR, confirma intentia partidului de suspendare a lui Iohannis: "Sunt foarte multi romani care-si doresc asta"

Confimarea acesteia vine dupa ce liderul partidului, George Simion , a declarat, la Antena 3, ca va initia suspendarea presedintelui Klaus Iohannis . El se declara revoltat de intentia lui Klaus Iohannis de a-si numi propriul guvern , dupa ce a pierdut alegerile.Precizarile avocatei Sosoaca vin in deschiderea unui live pe Facebook, in care le-a recomandat simpatizantilor sai sa inchida televizioarele si sa nu asculte ce scriu publicatiile. "Nu dati crezare acuzatiilor mincinoase si subversive ale presei aservite tradatorilor de neam si tara. Se incearca aplicarea dictonului "divide et impera" pt distrugerea Partidului AUR. Nu ne impiedicam de uscaturi si cioturi. Mergem inainte!," scrie aceasta."Am primit peste 10.000 de mesaje care prezinta ingrijorare cu privire la toate atacurile din partea presei si a televiziunilor principale, care pana acum nu au dat doi bani pe AUR si pe reprezentantii AUR...Da. Daca am spus ca se va solicita suspendarea presedintelui Iohannis si pe urma referendum pentru demiterea acestuia, pentru ca sunt foarte multi romani care-si doresc, asa va fi. Sunt o luptatoare si merg inainte," declara avocata Diana Iovanovici-Sosoaca.