George Simion, la terasă în Cipru, în timp ce AUR organiza o "revoluție" în țară: "Poporul țipă, iar el e la șpriț". Reacția AUR VIDEO

Liderul AUR, George Simion este filmat la o terasă în Cipru, în timp ce a discutat duminică, despre protestul din țară. La București, câteva sute de simpatizanți ai lui Călin Georgescu protestau în Piața Victoriei și discutau pe rețelele sociale despre blocarea tuturor intrărilor în Capitală, arată G4Media.

Simion apare într-o postare video pe TikTok, când afirmă despre un manifestant că a lovit un jandarm și este acuzat de ultraj, iar el încearcă să-l scoată din arest: „Ăștia de-abia așteaptă să greșesc eu, să inventeze ceva, ca să…”.

„De ce suntem noi aici și nu în România?”, îl întreabă un susținător. „Pentru că ne-a condus Iliescu și copiii lui Iliescu”, răspunde liderul AUR. „Noi am veni și astăzi în România, dar ce am putea face?”, întreabă altul. „Astăzi, nimic. Astăzi nu sunt șanse. Nici măcar speranță nu e”, spune Simion. „Mi-am riscat gâtul de câteva ori bune anul ăsta, și slavă Domnului că n-au fost incidente – că abia așteptau să mă închidă, când am organizat protestele mari. E greu! Toți colegii mei au fost în stradă, acolo. E o căldură dintr-asta… mai cald ca în Cipru. Se mișcă greu oamenii, dar trebuie să-i mișcăm”, le mai spune Simion simpatizanților adunați la o terasă, cu o bere sau o cafea în față.

Critici din partea susținătorilor lui Georgescu

Postarea video a strâns sute de reacții, majoritatea critice, acuzându-l pe liderul AUR că stă relaxat în Cipru în timp ce susținătorii săi protestează în caniculă la București. •El stă în vacanță în Cipru, la terase, iar fraierii protestează în căldură. Ce turmă de oi sunt românii. •A uitat că a programat o revoluție azi. •Dezbinați organizat. Simion, pe relaxare. •Ce caută în Cipru? Trebuia să fie în București. •Ăla, în concediu. Ăștia, „la luptă”. El e șmecher, banii vin, proștii urlă… •Simion se distrează, iar fraierii stau cu ochii în soare. •Bravo, Simioane. Vacanță în ziua protestului. Rușine! •Eu am stat la 50 de grade azi în stradă, el în Cipru. Călin Georgescu și atât. E așa greu de înțeles? •Poporul țipă, iar el e la șpriț în Cipru. •Simioane, ai trădat. Halal opoziție faci! Te-am votat, dar se pare că aveau dreptate cei care spuneau că ești omul sistemului. În loc să aduci 200 de mii de oameni în piață, stai la cafele.

Câteva sute de persoane au protestat, duminică după-amiază, în Piața Victoriei, scandând împotriva Guvernului și în favoarea lui Călin Georgescu. O parte dintre protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii, întrucât nu au fost lăsați să blocheze circulația în zonă. Un bărbat a fost prins cu un cuțit, iar altul a venit în zonă cu o mașină plină cu saci de cartofi pe care intenționa să îi distribuie manifestanților.

În timpul protestului, George Simion a postat din Cipru, mai multe mesaje de susținere pe rețelele sociale.

UPDATE 17:45

Ca urmare a criticilor primite de George Simion în spațiul public, AUR a venit cu explicații. Partidul confirmă prezența în Cipru a lui Simion, dar precizează că nu era acolo ca lider AUR, ci în calitatea lui europeană.

„Președintele AUR, George Simion, a efectuat în acest weekend o vizită oficială în Cipru, în calitate de vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). Vizita a avut loc în contextul participării la evenimentul „51 de ani de la invazia turcă în Cipru”.

Pe parcursul vizitei, George Simion a avut o întrevedere oficială cu Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, precum și cu alți înalți oficiali ciprioți, dar și cu comunitatea de români.

Agenda oficială a vizitei a cuprins următoarele activități:

Sâmbătă, 19 iulie 2025

* Sosirea în Cipru

* 17:00 – 18:00: Vizitarea liniei verzi, cu observarea directă a pozițiilor trupelor turcești

* 18:00: Observarea teritoriilor ocupate de pe acoperișul primăriei și primirea oficială de către primarul capitalei Nicosia

* 18:30: Întâlnire la Primăria din Nicosia cu Președintele Partidului ELAM, parlamentar cipriot

* 19:30: Participare la ceremonia oficială dedicată persoanelor dispărute

* 21:00: Cină oficială

Duminică, 20 iulie 2025

* 07:45: Ceremonie oficială la cimitirul militar Tymvos

* 11:00 – 13:00: Întâlnire cu Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, și alți oficiali de rang înalt

* 13:00 – 14:30: Prânz oficial

* 19:00 – 22:00: Eveniment ECR organizat în apropierea liniei verzi, urmat de un marș simbolic prin centrul capitalei

* 22:30: Cină

Evenimentele s-au desfășurat în capitala Nicosia și în alte locații simbolice pentru memoria istorică a Ciprului.

În afara programului oficial al ECR, George Simion a fost onorat cu o distincție din partea gazdelor cipriote. Tot în cadrul vizitei, liderul AUR a avut o întâlnire cu membrii comunității românești din Larnaca, cu care a discutat despre provocările cu care se confruntă românii din diaspora și despre soluțiile pe care AUR le propune pentru sprijinirea acestora.”

