George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR

Autor: Dan Stan
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 18:12
895 citiri
George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
George Simion, liderul AUR FOTO X/@unumihaii

George Simion a oferit prima reacție, pe Facebook, după ce americanii au anunțat retragerea României. Liderul AUR se aștepta ca nefericitul eveniment să se întâmple.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că tabăra AUR e singura ce poate dezgheța relația cu SUA.

„Eu v-am spus în momentul scoaterii României din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate în al 12-lea ceas se aude: suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Nici Grindeanu ospătarul, nici cei care îl înjurau pe Trump NU POT!”, a notat George Simion, pe Facebook.

Pariul lui George Simion: Ilie Bolojan va da chix, este de părere liderul AUR

În plus, George Simion mai face un pariu: Guvernul va rata încă o tranșă de bani de la UE.

„Ah, și încă ceva înainte să pregătiți refrenul vostru preferat cu 'rușii!': pe 28 noiembrie vine anunțul – următoarea tranșă de bani europeni pe care NU o primim. Dacă sunteți slugi, veți fi tratați ca atare”, a mai transmis liderul AUR.

