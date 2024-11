Invitat la un podcast, George Simion a ținut să tranșeze subiectul „Rusia”, în direct. Liderul AUR susține că-l consideră pe Vladimir Putin „un criminal”.

De asemenea, Simion a precizat că a de-a lungul timpului a fost foarte activ în acțiunile de protest organizate împotriva Rusiei.

„În 2014, eu am fost printre puținii care protestau față de ocupația Crimeei. Aici, în București, a fost un târg de carte Gaudeamus, era invitat special Rusia.

Am avut un banner 'Da Culturii, nu ocupației!'. Și în momentul în care am intrat în Parlament și au venit acuzațiile astea, 'un partid pro-rus a intrat în Parlament pentru prima oară în România'. Am dat o declarație, m-au întrebat jurnaliștii, era pelerinaj la mine în birou. Am stat de dimineață până seara să dau interviu, să ne cunoască lumea. Am fost întrebat ce e Putin în opinia dumneavoastră? Un criminal!”, a declarat Simion, în podcastul lui Maticiuc.

De asemenea, George Simion a mai explicat că interdicția de a intra pe teritoriul Moldovei și al Ucrainei a primit-o din partea regimurilor pro-ruse, din cauza marșurilor unioniste ale activistului Simion, de la acea vreme, ce deranjau regimul de la Moscova.

George Simion: Diana Șoșoacă, singurul candidat pro-rus, care a și fost eliminat din joc

În opinia lui Simion, singurul candidat relevant, pro-rus, era Diana Șoșoacă.

„Aș face o nedreptate și aș vorbi nedocumentat doar ca să-mi atac oponenții. Doamna Șoșoacă nu mai este în cursă, nu va fi pe buletinul de vot. Dânsa nu ascunde această afinitate pentru Federația Rusă.

A fost la Ambasada Rusiei și a spus-o. Nu, n-a venit cu această afinitate în AUR. Sincer, acum patru ani nici eu nu știam pe cine să pun pe listă”, a mai precizat liderul AUR.

