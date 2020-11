Partidul Ecologist Roman cere interzicerea intrarii lui George Soros pe teritoriul Romaniei: "Este un personaj odios"

Oficialii PER il acuza pe Soros de influentare ilegala a deciziilor politice si de implicarea in afacerea Rosia Montana "De foarte multi ani George Soros este un personaj odios, urat in tara in care s-a nascut, Ungaria, acolo unde indezirabil si acuzat public de Viktor Orban pentru implicarea in influentarea alegerilor. Evreu de origine, George Soros este indezirabil si in Israel, tara stramosilor sai. Presedintele american Donald Trump a prezentat numeroase dovezi ale modului in care George Soros a finantat actiuni de sprijinire a unor politicieni, de ordinul zecilor de milioane de dolari SUA, sume care nu erau considerate ca fiind cheltuieli electorale, fiind derulate prin vasta retea de ONG-uri pe care le controleaza.Cele mai multe organizatii neguvernamentale implicate in blocarea proiectul de exploatare cu cianuri de la Rosia Montana au beneficiat de fonduri substantiale de la Fundatia pentru o Societate Deschisa (Fundatia Soros), unele fiind finantate aproape in exclusivitate de aceasta fundatie. In acelasi timp, printr-o firma de-a sa, George Soros a cumparat un pachet de actiuni de la societatea care detinea licenta de exploatare. A vandut pachetul de actiuni si, dupa ce protestele prelungite au produs o scadere semnificativa a valorii actiunilor, a rascumparat pachetul de actiuni.Exploatarea aurifera pe baza de cianuri de la Rosia Montana ridica doua probleme deosebit de grave. Pe de o parte, este vorba de potentiala deteriorare ireversibila a mediului inconjurator - aer, apa sol, adica de o exploatare irationala a resurselor minerale, iar pe de alta parte, de favorizarea pentru exploatarea resurselor minerale ale Romaniei exclusiv de catre entitati externe, fara nici un beneficiu pentru romani carora le raman doar costurile si pagubele", se arata intr-un comunicat semnat de Danut Pop, presedintele PER.PER considera ca actiunile lui George Soros il includ in categoria persoanelor indezirabile pe teritoriul Romaniei.CITESTE SI: Ce este Partidul Ecologist Roman, formatiunea care inghite "dinozaurii" repudiati de PSD. Legatura cu Dan Voiculescu si Liviu Dragnea