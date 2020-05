Cum a ajuns George Soros dusmanul preferat al dreptei

De la sustinator la dusman

Exista putine tari in care o teorie a conspiratiei a devenit ratiune de stat. Ungaria este una dintre aceste tari.In urma cu cinci ani, premierul Viktor Orban l-a declarat pe miliardarul american de origine ungara George Soros dusmanul numarul 1 al statului maghiar. Soros ar fi cel care trage sforile intr-o mare conspiratie impotriva Ungariei. Obiectivul sau ar fi rasturnarea regimului Orban, destramarea statelor europene suverane si inlocuirea populatiilor lor cu migranti.Miliardarul de 89 de ani ar fi sustinut in demersul sau de mai multi "mercenari" si "agenti". Printre acestia, ONG-uri, jurnalisti, oameni de stiinta, dar si UE si ONU. Criza coronavirus este un prilej de reluare a incitarii la ura impotriva lui Soros. Desigur ca, potrivit Guvernului de la Budapesta, Soros s-ar afla in spatele criticilor internationale aduse legii de urgenta din Ungaria.Soros ar fi "marele maestru" al "birocratilor de la Bruxelles", dupa cum a declarat Orban in ultima editie a interviului sau radiofonic saptamanal. Si purtatorul de cuvant guvernamental Zoltan Kovacs tuna si fulgera aproape zilnic impotriva asa-zisei "orchestre Soros", in timp ce presa afiliata regimului de la Budapesta vorbeste de un "atac total" lansat impotriva Ungariei de "reteaua Soros".Ca o ironie, Viktor Orban l-a declarat inamic public numarul 1 tocmai pe cel care i-a sprijinit ascensiunea politica. George Soros, care a supravietuit Holocaustului in Ungaria, intr-o familie de evrei, a emigrat la Londra la venirea la putere a comunistilor.In 1956, el a emigrat in SUA, unde ulterior avea sa devina miliardar, partial prin speculatii financiare controversate. Marcat de ororile propriei copilarii si de filosofia "societatii deschise" a lui Karl Popper, Soros a creat Fundatia Open Society. Aceasta sprijina democratia, libertatea si drepturile omului in lumea intreaga.Potrivit propriilor afirmatii, Soros ar fi investit pana acum 15 miliarde de dolari in activitatile fundatiei sale.De actiunile filantropice ale lui Soros au profitat si tanarul Viktor Orban si al sau partid Fidesz (Asociatia Tinerilor Democrati), care au militat pentru caderea comunismului la sfarsitul anilor '80. Soros a sprijinit Fidesz cu sume generoase. El i-a ajutat pe Orban si pe colaboratorii sai sa isi scoata propriul ziar, a finantat cursuri de limba si birouri de partid.Ulterior, numerosi membri ai Fidesz au primit burse pentru studii in Occident. Orban s-a dus la studii la Oxford.Cand Soros a fost atacat de nationalisti pentru sustinerea fortelor liberale din Ungaria, Fidesz a aparat angajamentul lui Soros impotriva "atacurilor malitioase" la adresa miliardarului.Orban si compania au sprijinit cu incantare crearea Central European University la Budapesta, cofinantata de Soros. Aceasta a devenit rapid cea mai bine vazuta universitate din Ungaria. 30 de ani mai tarziu, Orban si Fidesz au obligat Universitatea amintita sa paraseasca tara.In 2010, Viktor Orban a fost ales pentru a doua oara premier - cu un scor coplesitor. Avand in spate o majoritate de doua treimi, el a inceput transformarea Ungariei intr-un "stat iliberal".A modificat Constitutia, a limitat libertatea presei si a numit judecatori loiali la Curtea Constitutionala. Pentru a-si asigura pe termen lung ramanerea la putere, Orban a fost nevoit sa faca o veche mutare de sah politic - identificarea unui inamic, a unui tap ispasitor asupra caruia sa poata lansa in viitor numeroase atacuri.Pe plan intern, nimeni nu i-a facut concurenta serioasa. Opozitia era divizata, presa era deja demult subjugata aproape total.Ideea decisiva a venit din afara tarii. In 2008, Viktor Orban l-a cunoscut pe influentul consilier politic american Arthur Finkelstein.In SUA, Finkelstein a consiliat cu succes in ultimele decenii mai multi presedinti republicani, de la Richard Nixon pana la George W. Bush. La mijlocul anilor '90, el l-a ajutat pe Benjamin Netanyahu sa devina premier al Israelului.Din numeroasele campanii electorale la care a participat, Finkelstein stia cat de importanta este existenta unui dusman identificabil: in acest caz, George Soros. Implicarea lui Soros pentru liberalism si democratie a fost un spin in ochii dreptei internationale cel tarziu dupa anul 2000.Nationalistii din Balcanii il declarasera deja pe Soros dusmanul lor, presedintele rus Vladimir Putin il criticase pentru implicarea sa in Ucraina si Georgia. Soros devenisesi pentru republicanii americani, din cauza donatiilor sale pentru democrati, a angajamentului sau pentru protectia climei si a criticilor dure la adresa razboiului din Irak.Pentru Orban, asa au crezut Finkelstein si partenerul sau George Birnbaum, Soros era inamicul perfect. Avea origini ungare, dar traia de decenii in SUA. Era bogat si implicat politic in lumea intreaga.In vara lui 2013 a inceput campania impotriva lui Soros, dar punctul culminant al acesteia a fost atins abia doi ani mai tarziu, odata cu criza refugiatilor.In timp record, guvernul ungar l-a transformat pe Soros intr-un papusar atotputernic. El ar controla opozitia ungara si institutiile europene, se spunea la Budapesta. A urmat cea mai mare si scumpa campanie din istoria Ungariei: "Sa nu-l lasam pe Soros sa rada el la urma", a cerut guvernul cetatenilor maghiari.Putin mai tarziu, Cabinetul Orban a elaborat "legea Stop-Soros", orientata impotriva ONG-urilor implicate in sprijinirea drepturilor refugiatilor si migrantilor. In cele din urma, Central European University, al carei cofondator a fost Soros, a fost izgonita de la Budapesta.Tot mai mult, executivul ungar isi alimenteaza marsul anti-Soros si cu aluzii antisemite. Orban a clamat intr-un discurs in 2018: "Luptam cu un dusman care este altfel decat noi. Nu este la vedere, ci ascuns, nu este direct, ci viclean, nu este onest, ci necinstit, nu este national, ci international, care nu crede in munca, ci speculeaza cu bani, care nu are patrie, dar se comporta ca si cum ar detine in proprietate lumea intreaga."Imaginea de dusman a lui Soros s-a raspandit peste tot intre timp. Trump, Erdogan, Netanyahu sau Putin: cu totii au preluat discursul lui Orban despre "papusarul atotputernic" Soros.Filantropul miliardar este eroul negativ si in retelele de socializare. Partidele populiste de dreapta din Europa pana in Australia fac atmosfera impotriva lui Soros. Aceste campanii de incitare la ura degenereaza tot mai des in violente: angajati ai Fundatiei Open Society au fost atacati de mai multe ori.Un sustinator fanatic al lui Trump a trimis in 2018 la adresa privata a lui Soros un pachet cu explozibil.Si teroristi de extrema dreapta isi motiveaza mai nou actiunile prin dorinta de a impiedica, chipurile, planul elitelor globale de "inlocuire a populatiei" bastinase cu migranti - o teorie a conspiratiei in care George Soros joaca un rol principal.Motivatia a facut parte si din "manifestul" rasist al atentatorului din Christchurch, care a ucis numerosi musulmani. Din aceleasi motive aparente, atentatorul din Pittsburgh a ucis evrei. Si atentatorul din Halle credea intr-o teorie a conspiratiei mondiale evreiesti si a spus ca Soros ar vrea sa transforme Germania intr-un stat multicultural.Oare Arthur Finkelstein si George Birnbaum - ambii evrei - si-au imaginat amploarea mortala a "genialei" lor inventii? Pe Finkelstein nu-l mai poate intreba nimeni, pentru ca a murit in 2017. Iar George Birnbaum nu vrea sa vorbeasca despre asta: a refuzat cererea de interviu a Deutsche Welle.