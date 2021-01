Senatoarea AUR Sosoaca il ameninta pe miliardarul George Soros: "Cu mine ai lupta grea, pentru ca nu te suport, nu te inghit"

"Uitati-va cum te ataca presa, cati pot sa reziste la atacurile pe care le-am avut eu? Pentru ca sunt fara precedent, fara precedent. Ca sa aflu acum ca inclusiv dl. Soros este in spatele unor actiuni.Imi pare rau, dl. Soros, dar cu mine ai lupta grea, pentru ca nu te suport, nu te inghit. Campaniile initiate impotriva mea au foarte mult in spate pe dl. Soros", a spus Diana Sosoaca intr-un interviu la RTV.Despre presupusa conspiratie a vorbit si intr-un live pe pagina sa de Facebook "Va dati seama ce pericol reprezint eu in Romania pentru desteptarea natiunii daca Soros, in momentul asta, pompeaza bani la greu ca sa ma denigreze? Auzi, bai, Soros, stii ceva?! As vrea sa-ti spun ceva pe romaneste, dar se vor supara unii. Stii ceva? Hai sa-ti spun ceva ce spunea Ion Creanga in Ivan Turbinca:. Tot m-ati facut pe mine rusoaica si cu Putin", a spus Diana Sosoaca.CITESTE SI: VIDEO Scandalul "Revelion la TVR cu Vacanta Mare": badaranii si glume misogine. Iohannis a fost interpretat zicand "Tre' sa fii tare bou sa mai stai inchis in casa!"