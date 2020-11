Soros a transformat Europa intr-o "camera de gazare", sustine directorul unei importante institutii culturale ungare

Soros a transformat Europa intr-o "camera de gazare", a scris Szilard Demeter intr-un articol de opinie publicat pe portalul origo.hu, considerat apropiat guvernului ungar. "Gazul otravitor se imprastie prin tevile societatii multiculturale deschise si este letal pentru modul de viata european", a continuat el. Ungaria si Polonia sunt "noii evrei", sustine Szilard Demeter in articol, care abordeaza disputa dintre tarile europene pe marginea bugetului UE.In cadrul unui vot preliminar la reuniunea de saptamana trecuta a reprezentantilor permanenti ai statelor UE, Polonia si Ungaria si-au pus in aplicare amenintarea ca vor bloca prin veto bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 (de 1.074 de miliarde de euro) si planul de redresare ''Next Generation'' (de 750 de miliarde de euro), daca va fi adoptat acordul convenit la inceputul lunii intre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE privind introducerea criteriului conditionalitatii.Acest acord prevede ca, la propunerea Comisiei Europene si cu aprobarea unei majoritati calificate a statelor membre, vor putea fi suspendate fondurile europene in cazul statelor membre acuzate ca incalca statul de drept (independenta justitiei, a presei, drepturile fundamentale etc), mecanism considerat de guvernele polonez si ungar un instrument arbitrar bazat pe criterii politice si ideologice.Voci critice din UE acuza Ungaria si Polonia ca restrang libertatile mass-media si independenta justitiei. Ambele tari au declarat ca se vor sustine reciproc in aceasta disputa.Premierul Ungariei, Viktor Orban , l-a criticat la randul sau saptamana aceasta, intr-o postare pe website-ul sau oficial, pe "criminalul economic" George Soros, nascut in Ungaria si supravietuitor al Holocaustului, si a indemnat Europa sa nu cedeze in fata "retelei Soros". El l-a acuzat pe Soros ca vrea sa inunde Europa cu migranti musulmani si sa dilueze identitatea nationala a tarilor europene.Szilard Demeter detine mai multe functii importante in domeniul cultural in Ungaria si s-a descris odata drept "orbanist fanatic"George Soros, prin fundatia sa, sustine de multa vreme lupta pentru drepturile omului. Intr-un articol publicat recent pe portalul de comentarii Project Syndicate in legatura cu blocarea prin veto de catre Ungaria si Polonia a bugetului UE, George Soros a afirmat ca, pentru a ramane fidela valorilor sale, "UE nu-si poate permite compromisuri in ce priveste conditionarea fondurilor alocate statelor membre de respectarea statului de drept". Calificand veto-ul ungar si polonez drept un "pariu disperat din partea a doi violatori in serie" si acuzandu-l pe Orban ca a "construit un sistem cleptocratic complex de jefuire a tarii", Soros a mai notat in articolul sau ca UE poate ajuta acordand fonduri direct autoritatilor locale.CITESTE SI: