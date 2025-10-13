Contractul de 400.000 de lei care a declanșat un nou război politic în Sectorul 1. Clotilde Armand îl acuză pe George Tuță de deturnare de fonduri

Tensiunile politice din Sectorul 1 revin în prim-plan după ce Clotilde Armand, vicepreședinte USR și fost primar al sectorului, a depus plângeri la Agenția Națională de Integritate și la Curtea de Conturi împotriva actualului edil, George Tuță. Fosta primăriță îl acuză pe liberal că ar fi implicat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 într-un presupus mecanism de deturnare a banilor publici.

„Voi la ce vă gândiți când auziți cuvintele următoare: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului? Bănuiesc că nu la metode despre cum să furi banii din această instituție. Vă întreb pentru că eu tocmai am descoperit un ditamai cazul de corupție și incompatibilitate la vârful Primăriei Sectorului 1 & Inspectoratului Școlar București”, a scris Clotilde Armand pe Facebook. Ea susține că primarul George Tuță și șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Florian Lixandru, ar fi implicați într-un contract controversat semnat de DGASPC Sector 1.

„Administrația condusă de George Tuță a semnat un contract de aproximativ 400.000 lei (394.958 lei fără TVA) cu societatea Creart Music Production, la care a fost acționar, până în decembrie 2024, inspectorul școlar general Florian Lixandru, șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, lider PSD Sector 1 și fost secretar de stat în Ministerul Educației”, a afirmat Armand.

Contractul a fost încheiat pe 13 iunie 2025 de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în conformitate cu procedurile interne și cu regulile Sistemului Electronic de Achiziții Publice. „De asemenea, menționăm că Florian Lixandru, inspectorul școlar general, șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, lider PSD Sector 1 și fost secretar de stat în Ministerul Educației, a avut legătură cu societatea până în decembrie 2024. Întregul document al achiziției a fost publicat recent în SEAP. În context, am depus o plângere la ANI și la Curtea de Conturi”, a mai explicat fostul edil.

Totodată, Armand a cerut intervenția autorităților centrale. Ea i-a solicitat ministrului Muncii, Petre Florin Manole, să trimită corpul de control al ministerului la DGASPC Sector 1, iar ministrului Educației, Daniel David, să-l demită pe Florian Lixandru. „De asemenea, îl rog pe ministrul Muncii (mare amic cu inspectorul școlar general pesedist) să trimită corpul de control al ministerului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Iar ministrul Educației trebuie să-l demită rapid pe acest șarlatan de la Inspectorat. P.S. Pesediștilor și securiștilor: Nu mai furați!”, a adăugat Clotilde Armand în postarea sa.

