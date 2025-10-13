Contractul de 400.000 de lei care a declanșat un nou război politic în Sectorul 1. Clotilde Armand îl acuză pe George Tuță de deturnare de fonduri

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 12:36
395 citiri
Contractul de 400.000 de lei care a declanșat un nou război politic în Sectorul 1. Clotilde Armand îl acuză pe George Tuță de deturnare de fonduri
George Tuță, primar și lider PNL Sector 1 FOTO Facebook /George Tuță

Tensiunile politice din Sectorul 1 revin în prim-plan după ce Clotilde Armand, vicepreședinte USR și fost primar al sectorului, a depus plângeri la Agenția Națională de Integritate și la Curtea de Conturi împotriva actualului edil, George Tuță. Fosta primăriță îl acuză pe liberal că ar fi implicat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 într-un presupus mecanism de deturnare a banilor publici.

„Voi la ce vă gândiți când auziți cuvintele următoare: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului? Bănuiesc că nu la metode despre cum să furi banii din această instituție. Vă întreb pentru că eu tocmai am descoperit un ditamai cazul de corupție și incompatibilitate la vârful Primăriei Sectorului 1 & Inspectoratului Școlar București”, a scris Clotilde Armand pe Facebook. Ea susține că primarul George Tuță și șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Florian Lixandru, ar fi implicați într-un contract controversat semnat de DGASPC Sector 1.

„Administrația condusă de George Tuță a semnat un contract de aproximativ 400.000 lei (394.958 lei fără TVA) cu societatea Creart Music Production, la care a fost acționar, până în decembrie 2024, inspectorul școlar general Florian Lixandru, șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, lider PSD Sector 1 și fost secretar de stat în Ministerul Educației”, a afirmat Armand.

Contractul a fost încheiat pe 13 iunie 2025 de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în conformitate cu procedurile interne și cu regulile Sistemului Electronic de Achiziții Publice. „De asemenea, menționăm că Florian Lixandru, inspectorul școlar general, șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, lider PSD Sector 1 și fost secretar de stat în Ministerul Educației, a avut legătură cu societatea până în decembrie 2024. Întregul document al achiziției a fost publicat recent în SEAP. În context, am depus o plângere la ANI și la Curtea de Conturi”, a mai explicat fostul edil.

Totodată, Armand a cerut intervenția autorităților centrale. Ea i-a solicitat ministrului Muncii, Petre Florin Manole, să trimită corpul de control al ministerului la DGASPC Sector 1, iar ministrului Educației, Daniel David, să-l demită pe Florian Lixandru. „De asemenea, îl rog pe ministrul Muncii (mare amic cu inspectorul școlar general pesedist) să trimită corpul de control al ministerului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Iar ministrul Educației trebuie să-l demită rapid pe acest șarlatan de la Inspectorat. P.S. Pesediștilor și securiștilor: Nu mai furați!”, a adăugat Clotilde Armand în postarea sa.

Motivul pentru care mai multe categorii de angajați la stat sunt exceptate de la restricțiile pre şi post-angajare la privat. „Reprezintă informaţii clasificate”
Motivul pentru care mai multe categorii de angajați la stat sunt exceptate de la restricțiile pre şi post-angajare la privat. „Reprezintă informaţii clasificate”
Guvernul a modificat recent Legea ANI. Proiectul de lege adoptat de Executiv introduce un cadru juridic unitar privind restricţii pre şi post-angajare pentru demnitari şi continuând cu...
Bugetarii care nu și-au primit salariile de două luni. „A ajuns cuțitul la os, nu mai putem”
Bugetarii care nu și-au primit salariile de două luni. „A ajuns cuțitul la os, nu mai putem”
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, spune că 800 de angajaţi în cadrul DGASPC Maramureş nu şi-au primit salariile pentru a doua lună, el arătând că acum a ajuns...
#george tuta, #Clotilde Armand, #dgaspc, #ani, #curtea de conturi , #Stiri George Tuta
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Muntii Carpati, transformare spectaculoasa. Aproape jumatate din peisajele alpine s-au schimbat in ultimele patru decenii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Jobul de viitor, cautat de tot mai multi tineri. Salariile ajung si la 12.000 de lei

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Contractul de 400.000 de lei care a declanșat un nou război politic în Sectorul 1. Clotilde Armand îl acuză pe George Tuță de deturnare de fonduri
  2. Diana Șoșoacă dă în judecată o jurnalistă. I-a transmis în direct: „Două miliarde de euro despăgubiri!”. Motivul scandalului VIDEO
  3. Partenerul lui Călin Georgescu, fost membru al serviciului de informații al Armatei, plătit de instituțiile statului pentru formarea de experți blockchain
  4. Cine sunt potențialii viitori prim-vicepreşedinți PSD. Noul secretar general al partidului ar fi deja ales SURSE
  5. AUR strânge tot mai mulți susținători. Cât de mare este diferența față de următorul partid, conform celui mai nou sondaj
  6. PSD decide astăzi când are loc congresul prin care se alege conducerea partidului. Sorin Grindeanu a rămas singurul candidat
  7. Bombă detonată în PSD. Titus Corlățean își anunță retragerea și face acuzații dure. Presiunile asupra familiei și oamenii fără curaj l-au determinat să renunțe să mai candideze la șefia partidului VIDEO
  8. Cum poate fi demis Nicușor Dan din funcția de președinte al României. Ce spune legea
  9. Dacian Cioloș crede că statul este „capturat de rețele de interese” și că nu mai are capacitatea internă de a se reforma. România riscă să ajungă din nou „la o revoluție”
  10. Politician AUR, plătit de cea mai mare companie de pariuri cu 300.000 de euro și împrumutat cu alți 120.000. Simion a cerut interzicerea jocurilor de noroc. "Să lăsăm populismele" VIDEO