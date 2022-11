Legendarul George Weah, primul președinte de stat care își vede fiul marcând la Cupa Mondială

Timothy Weah a deschis scorul în meciul dintre SUA și Țara Galilor, partidă încheiată la egalitate, scor 1-1.

Fotbalistul de 22 de ani este băiatul legendarului George Weah, Balon de Aur în 1995, singurul african care a câștigat acest trofeu.

George Weah nu a apucat niciodată să joace la Campionatul Mondial cu Liberia, însă a devenit președintele acestei țări după ce a petrecut o perioadă și în funcția de senator.

Weah și-a văzut fiul marcând la un Mondial, însă nu pentru Liberia, ci pentru Statele Unite. Astfel, George Weah devine primul câștigător de Balon de Aur și primul președinte de stat al cărui băiat marchează la un Mondial.

Timothy Weah a crescut în SUA din tată liberian și mamă jamaicană. Deși ar fi putut fi eligibil pentru Liberia, Jamaica sau chiar Franța (unde a locuit de la vârste fragede), Tim a ales să joace pentru naționala Statelor Unite pe care a reprezentat-o la toate nivelurile.

Părea logic ca tatăl lui să îl îndrepte spre fotbal, însă cea care l-a trimis spre acest sport și l-a susținut tot timpul pe Tim a fost mama lui, Clar.

În 2017, el a ajuns la academia lui PSG, fosta echipa a tatălui lui. A și jucat pentru echipa mare a parizienilor, având cinci meciuri și un gol în campionat. A fost împrumutat șase luni la Celtic, iar din 2019 aparține de Lille, cu care a și câștigat un titlu.

