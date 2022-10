Noul premier al Italiei urmează să amplifice ajutorul militar pentru Ucraina. Solicitarea pe care Zelenski i-a făcut-o Giorgiei Meloni

Noul prim-ministru al Italiei, Giorgia Meloni, este pe cale să mărească ajutorul militar pentru Ucraina.

Două obuziere MLRS și 6 PZH 2000 vor fi livrate în Ucraina, potrivit Vesegrad24.

Italy’s new Prime Minister, Giorgia Meloni, is about to increase military aid for Ukraine.

The Italian newspaper @repubblica reports that 2 MLRS & 6 PZH 2000 howitzers are being delivered to Ukraine

The newspaper also reports that additional M113s are likely to be donated

