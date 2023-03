Premierul italian Georgia Meloni a dat o replică tăioasă în timpul unui discurs despre necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei, care își apără teritoriile și independența de invazia rusă.

Unul dintre deputații italieni s-a adresat șefului guvernului cu o propunere de a înceta sprijinirea Kievului.

„Poate ar trebui să-i spuneți asta lui Putin”, a răspuns Meloni, rupând aplauzele asistenței.

Ea a recunoscut că a fost surprinsă de o astfel de cerere și a întrebat dacă nu consideră aceste cuvinte o trădare a propriei poziții: "Înseamnă că aprobăm invazia Ucrainei. Pentru că dacă ne oprim, atunci ne dăm acordul, să spunem lucrurilor pe nume! Dacă ne oprim, aprobăm invazia Ucrainei."

Ea a făcut aluzie și la propaganda Federației Ruse, spunând că a avut curajul să nu confunde cuvântul „invazie” cu cuvântul „pace”.

Meloni a recunoscut că sprijinul militar pentru Ucraina nu înseamnă că aliații nu lucrează la un plan de pace. Nimănui în lume nu-i place războiul, dar situația este mai complicată decât spune propaganda.

În timpul discursului său, premierul italian i-a întrebat pe colegii săi dacă consideră concesiile teritoriale către Moscova ca fiind corecte: dacă lumea este pregătită să recunoască așa-numitele „referendumuri” și ocupația.

„ Asta aș vrea să aud dacă vorbim de pace. Altfel, faci propagandă cu prețul unei națiuni suverane, al unui popor liber și al dreptului internațional. Și asta e iresponsabil!”, a încheiat Meloni.

Orcs clapped hands when Georgia Meloni was elected, believing that it was the beginning of a divided Europe. But they were wrong. Very wrong.

Georgia Meloni reacted sharply to Eliza Scutelli’s proposal to no longer help Ukraine.

