Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, "mâna dreaptă" a președintelui Putin, susține că președinta Georgiei, Salome Zurabişvili, ar trebui să fie arestată.

Kremlinul cere arestarea lui Zurabişvili după ce președinta pro-occidentală a Georgiei a anunțat că nu recunoaște rezultatul celor mai recente alegeri parlamentare din țară, alegeri care, însă, sunt contestate și de UE, și de SUA.

În urma acestor alegeri, desfășurate sâmbătă, 26 octombrie, partidul pro-rus Visul Georgian a acumulat cele mai multe voturi.

„Președintele marionetă al Georgiei a refuzat să accepte rezultatul alegerilor și a încălcat Constituția, solicitând o lovitură de stat. Practica standard în astfel de cazuri este destituirea din funcție și arestarea”, a scris Dmitri Medvedev pe X.

The puppet president of Georgia refused to accept the election and went against the Constitution by calling for a coup. The standard practice in such cases is removal from office and arrest.