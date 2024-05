Georgia se îndepărtează de Uniunea Europeană. Parlamentul a adoptat definitiv o lege pro-rusă care a scos oamenii în stadă VIDEO

Parlamentul georgian a respins marţi, 28 mai, veto-ul prezidenţial asupra legii agenţilor străini, și a făcut asta în pofida ameninţărilor cu represalii din partea UE şi SUA şi a protestelor opoziţiei şi ONG-urilor, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Un total de 84 de deputaţi din cei 104 prezenţi au votat în favoarea "legii asupra transparenţei influenţei străine", care după un vot precedent a fost blocată prin veto de preşedinta pro-europeană Salomé Zurabişvili.

Georgia's MPs have voted to overturn a presidential veto on the Russian-inspired “foreign agents law”.

The fight goes on. Georgia will never be part of Russia. 🇬🇪🇪🇺pic.twitter.com/YzdrACaBKi