România, solidară cu poporul georgian. Mesajul MAE în contextul manifestațiilor ample pro-UE VIDEO

Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis sâmbătă, 30 noiembrie, un mesaj de solidaritate cu poporul georgian.

”În calitate de membru al Uniunii Europene, România este pe deplin solidară cu poporul georgian, în lupta lui legitimă pentru demnitate, libertate şi viitor european. Solidaritatea noastră se adresează şi diplomaţilor georgieni care s-au adunat în sprijinul drumului european al Georgiei”, a transmis MAE român, într-o postare pe reţeaua X.

Georgia a anunţat sâmbătă că 107 persoane au fost arestate în a doua zi de proteste declanşate de decizia guvernului de a suspenda negocierile de integrare în Uniunea Europeană în mijlocul unei crize postelectorale, informează AFP.

The Georgian Ministry of Internal Affairs reported the detention of 107 people during the dispersal of a protest in central Tbilisi pic.twitter.com/H4HhagMNfb