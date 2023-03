Mii de protestatari din Georgia, dispersați de poliție cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și grenade asurzitoare VIDEO

Poliţia din capitala georgiană Tbilisi a folosit din nou miercuri seara gaze lacrimogene, tunuri cu apă şi grenade asurzitoare, încercând să disperseze a doua zi consecutivă de manifestaţii împotriva legii privind "agenţii străini" despre care criticii spun că semnalează o derivă autoritară în stil rusesc, relatează Reuters.

Protestele au reînceput miercuri după-amiază cu un marş pe bulevardul Rustaveli pentru a marca Ziua Internaţională a Femeii, care este o sărbătoare publică. Mii de persoane s-au adunat apoi în faţa Parlamentului la lăsarea serii, purtând steaguri georgiene şi ale Uniunii Europene, strigând "Nu legii ruseşti" şi blocând traficul.

Georgienii protestează din nou faţă de legea de inspiraţie rusă, după ciocniri violente cu poliţia în ajun.

Sute de poliţişti, mulţi dintre ei purtând scuturi antirevoltă, s-au adunat pe străzile din jurul clădirii Parlamentului în încercarea de a dispersa protestatarii. Spre deosebire de ciocnirile violente de marţi seară, nu au existat semne că demonstranţii ar fi aruncat cu sticle incendiare sau pietre în poliţişti.

Ukrainian and Georgian flags 🇬🇪🇺🇦 being waved side-by-side at the parliament in #Tbilisi . #Georgia pic.twitter.com/Uozaijr6II

Nori de gaze lacrimogene s-au revărsat pe bulevardul central Rustaveli din Tbilisi, unde se află Parlamentul, forţând cel puţin o parte dintre miile de manifestanţi să se îndepărteze.

Câteva zeci de persoane reuşiseră să treacă ceva mai devreme de gardul metalic improvizat la o anumită distanţă de Parlament, dar nu au dat semne că ar încerca să intre în clădire. Protestatarii au spart, totuşi, cel puţin un geam.

"Acum este (un) moment în care suntem atacaţi direct de guvern", a declarat jurnalistul Mihail Gvadzabia, în vârstă de 24 de ani. "Este foarte clar că din ce în ce mai mulţi oameni îşi dau seama că acest lucru este înfricoşător şi că ar trebui să lupte pentru viitorul lor", a comentat el.

"Nu putem lăsa ţara noastră să devină pro-rusă sau un stat rusesc sau nedemocratic. Nu avem altă opţiune. Fie Georgia este democratică, fie nu există Georgia. Vom învinge", a declarat Vahtang Berikaşvili, un inginer de software în vârstă de 33 de ani.

#Georgia 🇬🇪: for the second night in a row riot police are using large amounts of tear gas to break up the protests in #Tbilisi pic.twitter.com/2wjRpNodCU