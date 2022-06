Georgia, stat care aspiră să adere la Uniunea Europeană, trebuie să facă o serie de reforme pentru a obţine statutul de stat candidat la aderarea la UE, au anunțat oficialii europeni după ce au precizat că Republica Moldova și Ucraina au devenit state candidate la Uniune.

Președintrele Consiliului Europei, Charles Michel, a declarat că Georgia are ”perspective” în vederea unei aderări la UE.

”Viitorul Georgiei este în cadrul UE”, a adăugat Michel.

”#EUCO a decis să recunoască perspectiva europeană a Georgiei și este gata să acorde statutul de candidat odată ce prioritățile restante sunt abordate.

Felicitări poporului georgian.

Un moment istoric în relațiile UE-Georgia: viitorul Georgiei se află în UE”, nota Charles Michel pe Twitter.

The #EUCO decided to recognize the European perspective of Georgia and is ready to grant candidate status once the outstanding priorities are addressed.

Congratulations to the Georgian people.

A historic moment in EU-Georgia relations: Georgia's future lies within the EU. 🇪🇺🇬🇪