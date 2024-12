Poliţia georgiană a folosit din nou, marţi seara, 3 decembrie, un tun cu apă şi gaze lacrimogene pentru a încerca să disperseze o manifestaţie pro-europeană la Tbilisi, relatează AFP.

Tunul cu apă a creat o scurtă stare de panică, dar protestatarii au început rapid să tragă din nou focuri de artificii către poliţişti, care au folosit gaze lacrimogene când mulţimea se afla pe un bulevard din apropierea Parlamentului.

Curtea Constituţională a Georgiei a refuzat marţi să invalideze rezultatul alegerilor legislative câştigate la sfârşitul lunii octombrie de partidul de guvernământ, pe care opoziţia le consideră fraudate şi doreşte reorganizarea lor, pe fondul manifestaţiilor proeuropene de amploare din această ţară din Caucaz.

Georgia a obţinut în decembrie anul trecut statutul de ţară candidată la aderarea la UE, dar procesul de integrare a fost ulterior suspendat de Comisia Europeană din cauza adoptării unor acte normative inspirate din legislaţie rusă, referitoare la valorile familiale şi la influenţa străină.

