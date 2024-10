Preşedinta pro-occidentală a Georgiei, în fața protestatarilor furioși: ”A fost o operaţiune specială/Ne-au furat viitorul” FOTO/VIDEO

Preşedinta pro-occidentală a Georgiei, Salome Zurabişvili, a denunţat luni, 28 octombrie, la o manifestaţie convocată de opoziţie în faţa parlamentului de la Tbilisi ”furtul” alegerilor legislative de către partidul de guvernământ Visul Georgian al premierului Irakli Kobajidze şi a promis revenirea Georgiei ”pe drumul european”, transmite agenţia EFE.

Partidul Visul Georgian a obţinut o majoritate de 53,92% în alegerile legislative desfăşurate sâmbătă, faţă de 37,78% cât au obţinut împreună un grup de patru formaţiuni pro-occidentale de opoziţie, care nu recunosc rezultatul scrutinului şi susţin că acesta ar fi fost viciat de fraude şi de interferenţe ruseşti şi cer ”desfăşurarea de noi alegeri sub o administraţie internaţională”.

”Nu am pierdut alegerile, ne-au furat voturile, ne-au furat viitorul!”, a clamat preşedinta Zurabişvili în faţa celor circa 15.000 de manifestanţi care au răspuns apelului său de a veni la protest. ”Jur că voi fi alături de voi pe drumul european până la capăt”, a continuat ea, adăugând că a discutat cu şase preşedinţi, dintre care ”niciunul nu a recunoscut„ alegerile câştigate de partidul Visul Georgian al premierului Irakli Kobajidze, acuzat de opoziţie şi Occident de afinităţi cu Kremlinul.

