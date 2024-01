Scandal în showbizzul românesc, între nașă și fin: "Ești fără rușine, fără limite, prefăcut și lingușitor"

Un scandal de proporții a izbucnit în showbizzul românesc, între doi artiști care s-au înrudit nu cu mult timp în urmă.

Cântăreața Georgiana Lobonț este acum la cuțite cu finul ei, saxofonistul Armin Nicoară, deși obișnuiau să-și facă vacanțele împreună cu familiile lor.

Circul a început după ce Armin Nicoară a acuzat-o nașa lui că îi datorează bani, fapt care a făcut-o pe aceasta să răbufnească.

„Frustrarea si răutatea au ieșit Ia suprafață și azi. Telenovela continuă. Din acest moment pentru mine acest om nu mai există pe lista mea de prieteni și nici în familia mea. Ești un om fără rușine, fără limite, prefăcut și lingușitor.

Eu nu am fost datoare și nu sunt nimănui. Piesele pe canalele noastre sunt postate în mod egal. Doar că una face mai bine ca cealaltă pentru că ăsta este firescul. Dar la el nu este problema de bani, dar tot de bani vorbește.

I-am zis aseară, când m-a sunat să-și ceară scuze, să-mi spună care este suma cu care el consideră că îi sunt datoare și să-mi trimită contul ca să i-o trimit pentru că eu nu sunt datoare nimănui, mă repet.

Am înțeles din tot ce face că nu este demn, nu are alte subiecte de discuție decât să caute circ și să se victimizeze dar fără motive, mereu menționând de mine in orice subiect. M-am saturat de glumele lui proaste, de poveștile lui despre mine fără sfârșit. Nu ai limite de bun simț, iar nesimțirea ta m-a supărat.”, a scris Georgiana Lobonț pe Instagram.

