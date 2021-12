Iubita lui Cristiano Ronaldo a scandalizat lumea fotbalului. Ce-a putut să scrie după retragerea lui ”Kun” Aguero

Fotomodelul Georgina Rodriguez (27 de ani), iubita celebrului fotbalist portughez Cristiano Ronaldo, a făcut o postare neadecvată pe Instagram care a scandalizat lumea fotbalului.

Totul a pornit de la retragerea din activitate a argentinianului ”Kun” Aguero, fotbalistul Barcelonei nevoit să ia această decizie din motive medicale. Ca urmare, conaționalul său Leo Messi a avut o reacție emoționantă în social media, prin care și-a amintit de clipele frumoase petrecute alături de Aguero la naționala Argentinei.

Ei bine, în această ”afacere” a intrat și Georgina Rodriguez, care a lăsat la secțiunea de comentarii următoarea remarcă: ”Ronaldo e cel mai bun”. Evident, replica a devenit virală, iar iubita lui Cristiano s-a ales cu o sumedenie de critici.

Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona Sergio Agüero, extrem de emoţionat, şi-a anunţat, miercuri, retragerea din fotbal "din motive medicale".

"Am decis să mă retrag. Este un moment foarte greu. Am luat această decizie pentru sănătatea mea. Am făcut totul pentru a putea continua. Am făcut totul pentru a păstra speranţa, dar nu se mai poate", a declarat Aguero la o conferinţă de presă alături de preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta.

