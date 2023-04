Lovitură de teatru: Clara Chia l-ar fi înșelat pe Pique cu Guardiola

Ziarul catalan Sport vine cu o informație uluitoare: Clara Chia nu i-a fost fidelă lui Gerard Pique.

Gerard Pique a stârnit o adevărată furtună după ce a anunțat că se desparte de Shakira și și-a oficializat relația cu noua lui iubită Clara Chia.

Însă se pare că lucrurile sunt mult mai complicate de atât. Conform informațiilor cotidianului catalan Sport, nici Clara Chia nu i-a fost fidelă lui Pique.

Ea ar fi avut o relație cu nimeni altul decât Josep Guardiola. De fapt, ar fi fost o poliță pe care Clara i-ar fi plătit-o lui Pique, care a avut o aventură și cu o avocată.

Sursa menționată spune că Josep Guardiola a întâlnit-o pe Clara la școala fiicei lui, unde amândouă învățau.

There are rumours that Gerard Pique's girlfriend Clara Chia cheated on him with Pep Guardiola.

— @sport pic.twitter.com/uoDpjfV6EC