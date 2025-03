Imagini tulburătoare cu Gerard Pique în lacrimi, la finalul audierii VIDEO

Fostul fundaş al echipei FC Barcelona Gerard Piqué, inculpat într-un presupus caz de corupţie, a negat vineri în faţa unui judecător că i-ar fi dat mită fostului şef al federaţiei spaniole Luis Rubiales pentru relocarea Supercupei Spaniei în Arabia Saudită, relatează AFP.

Campionul mondial din 2010 a compărut timp de aproape două ore în faţa unui judecător de la tribunalul din Majadahonda, la periferia Madridului, pentru rolul său în negocierea contractului dintre compania saudită Sela şi RFEF. Fostul fotbalist a plâns la sfârşitul audierii.

În 2019, când încă juca la FC Barcelona, fostul fundaş spaniol a acţionat ca intermediar, prin societatea sa Kosmos, în acordul de relocare a Supercupei Spaniei în Arabia Saudită pentru aproximativ 40 de milioane de euro pe an.

Datorită acestui contract, el ar fi primit 4 milioane de euro pe an prin intermediul societăţii sale, un comision considerat potenţial fraudulos de judecătorul însărcinat cu acest caz, care anchetează o serie de contracte încheiate de RFEF în timpul mandatului lui Luis Rubiales, între 2018 şi 2023.

O sursă judiciară relatează că Pique i-a spus judecătorului că nu i-a plătit „nimic” lui Rubiales sau oricărei alte persoane din federaţie. La sfârşitul audierii, fostul star al Barçei a început să plângă, potrivit acestei surse, referindu-se la „daunele aduse reputaţiei sale” cauzate de mediatizarea acestei afaceri.

Contractul saudit se află în centrul anchetei care a zguduit fotbalul spaniol anul trecut şi în care sunt anchetaţi atât fostul preşedinte al RFEF Luis Rubiales, cât şi succesorul său Pedro Rocha.

Rubiales, care tocmai a fost condamnat în primă instanţă la o amendă de 10.800 de euro pentru agresiune sexuală pentru sărutul pe care i l-a dat jucătoarei Jenni Hermoso în 2023, a negat că ar fi primit bani „în mod neregulamentar” în acest alt caz. Cu toate acestea, înregistrările conversaţiilor dintre Rubiales şi Piqué, difuzate presei în 2022, au dezvăluit că cei doi bărbaţi au vorbit într-adevăr despre comisioane de câteva milioane de euro.

Cazul, care a implicat mai mulţi directori şi foşti angajaţi ai RFEF, a determinat guvernul spaniol să pună organismul sub supraveghere „în interesul” ţării, care va găzdui Cupa Mondială din 2030 împreună cu Maroc şi Portugalia.

