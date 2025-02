Primele reacții din România după rezultatele alegerilor din Germania: ”Mesajele lui Elon Musk în sprijinul extremei drepte n-au produs efectul scontat”

Politologul Cristian Preda susține duminică, 23 februarie, că implicarea lui Elon Musk în alegerile parlamentare germane nu a avut efectul scontat. „Vești bune din Germania, unde centrul rezistă”, a fost reacția premierului Marcel Ciolacu.

Partidul de extremă dreaptă AfD a obținut poziția secundă în preferințele germanilor, cu doar 19% din voturi, rezultat slab față de așteptări. Cele mai multe voturi (29%) au fost primite de creştin-democraţii conservatori (CDU) conduși de Friedrich Merz, în timp ce social-democrații (SPD) au obținut 16% din voturi, iar Verzii 13,5%.

Primele reacții de la București au fost pozitive, deoarece partidele pro-europene vor putea forma un guvern și fără implicarea extremiștilor AfD.

„Creștin-democrații germani au câștigat alegerile legislative. Bravo! Mesajele lui Elon Musk în sprijinul extremei drepte din AfD n-au produs efectul scontat. Cine are urechi de auzit, să audă!”, a scris politologul Cristian Preda pe Facebook.

Premierul Marcel Ciolacu a avut și el o reacție similară pe rețeaua X, deținută de Elon Musk.

„Vești bune din Germania, unde centru rezistă. Felicitări lui Friedrich Merz și CDU pentru câștigarea alegerilor parlamentare și mă bucur de continuarea cooperării cu cel mai important partener comercial al României”, a transmis premierul Ciolacu în limba engleză.

Friedrich Merz, liderul partidului din care a făcut parte și Angela Merkel, este cea mai probabilă variantă pentru funcția de cancelar.

