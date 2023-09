O mare țară europeană a decis să primească migranți și refugiați care sosesc în Italia. Mii de oameni au ajuns în insula Lampedusa VIDEO

Germania a decis să continue să primească migranţi şi refugiaţi care sosesc în Italia, a declarat ministrul de Interne vineri seara, la două zile după ce anunţase suspendarea unui acord voluntar cu Roma pentru primirea noilor sosiţi, transmite Reuters.

În cadrul unei scheme de solidaritate a Uniunii Europene, Germania s-a angajat să ajute statele membre precum Italia, care sunt deosebit de copleşite de migranţi, primind 3.500 de persoane, dar a anunţat miercuri suspendarea acordului.

Germania a spus că Roma nu îşi onorează obligaţiile conform aşa-numitelor reguli Dublin ale UE, de a procesa cererile de azil în ţara UE unde a vut loc prima sosire. Dar ministrul de Interne Nancy Faeser a spus că recenta sosire a mii de migranţi în micuţa insulă italiană Lampedusa înseamnă că Germania va primi oameni până la urmă.

"Motivul pentru care am suspendat procedura... este că Italia nu şi-a arătat nicio dorinţă de a lua înapoi oamenii în cadrul procedurii Dublin. Acum este clar că ne vom îndeplini obligaţia de solidaritate", a declarat Faeser pentru postul german ARD.

BREAKING 🚨 #Lampedusa

The situation on the island is getting tense. pic.twitter.com/DJWzC6cdy2