Friedrich Merz, mesaj neașteptat de critic despre SUA. Presa internațională așteaptă cu sufletul la gură replica lui Trump

Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobișnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg.

SUA „s-au schimbat atât de fundamental în ultimii ani, poate chiar decenii, încât regulile nu mai sunt respectate, democrația parlamentară este sub presiune, libertatea de exprimare este pusă sub semnul întrebării, iar independența sistemului judiciar este reprimată”, a declarat Merz vineri, la un forum de afaceri care a avut loc la Berlin.

Fără a-l menționa direct pe președintele Donald Trump sau administrația sa, liderul german de centru-dreapta a spus că dorește să ofere ceea ce el a numit o „evaluare realistă” a situației. Merz a adăugat că nu mai este un lucru de la sine înțeles la nivel mondial că regulile și dreptul internațional sunt respectate.

Comentariile sale vin în contextul în care Trump remodelează radical politica SUA de la preluarea Casei Albe, în ianuarie. El a implementat o serie de noi tarife vamale împotriva multora dintre cei mai apropiați parteneri ai țării, inclusiv Uniunea Europeană, a cerut în mod deschis urmărirea penală a adversarilor săi și a mobilizat forțele de ordine federale pentru a reprima imigranții fără documente și protestele, în ciuda opoziției oficialilor aleși la nivel local.

Președintele SUA s-a implicat și în politicile interne și disputele politice ale altor țări, inclusiv prin criticile sale la adresa urmăririi penale a fostului lider brazilian Jair Bolsonaro și prin recentele atacuri la adresa tranziției Germaniei către energia verde și a politicilor sale în materie de migrație.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a adoptat un ton critic similar cu cel al lui Merz, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, după ce a ascultat discursul lui Trump. „Nu m-am simțit criticat de domnul Trump”, a declarat Wadephul pentru Bloomberg TV, ca răspuns la o declarație dură a lui Trump care ataca politicile germane. „Germania este pe drumul cel bun, dar în Europa facem totul în propria noastră suveranitate. Avem propriile noastre idei. Așadar, sfaturile altora nu sunt cu adevărat necesare”, a punctat șeful diplomației germane.

