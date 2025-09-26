Friedrich Merz, mesaj neașteptat de critic despre SUA. Presa internațională așteaptă cu sufletul la gură replica lui Trump

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 23:20
682 citiri
Friedrich Merz, mesaj neașteptat de critic despre SUA. Presa internațională așteaptă cu sufletul la gură replica lui Trump
Trump și Merz FOTO X/@SavchenkoReview

Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobișnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg.

SUA „s-au schimbat atât de fundamental în ultimii ani, poate chiar decenii, încât regulile nu mai sunt respectate, democrația parlamentară este sub presiune, libertatea de exprimare este pusă sub semnul întrebării, iar independența sistemului judiciar este reprimată”, a declarat Merz vineri, la un forum de afaceri care a avut loc la Berlin.

Fără a-l menționa direct pe președintele Donald Trump sau administrația sa, liderul german de centru-dreapta a spus că dorește să ofere ceea ce el a numit o „evaluare realistă” a situației. Merz a adăugat că nu mai este un lucru de la sine înțeles la nivel mondial că regulile și dreptul internațional sunt respectate.

Comentariile sale vin în contextul în care Trump remodelează radical politica SUA de la preluarea Casei Albe, în ianuarie. El a implementat o serie de noi tarife vamale împotriva multora dintre cei mai apropiați parteneri ai țării, inclusiv Uniunea Europeană, a cerut în mod deschis urmărirea penală a adversarilor săi și a mobilizat forțele de ordine federale pentru a reprima imigranții fără documente și protestele, în ciuda opoziției oficialilor aleși la nivel local.

Președintele SUA s-a implicat și în politicile interne și disputele politice ale altor țări, inclusiv prin criticile sale la adresa urmăririi penale a fostului lider brazilian Jair Bolsonaro și prin recentele atacuri la adresa tranziției Germaniei către energia verde și a politicilor sale în materie de migrație.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a adoptat un ton critic similar cu cel al lui Merz, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, după ce a ascultat discursul lui Trump. „Nu m-am simțit criticat de domnul Trump”, a declarat Wadephul pentru Bloomberg TV, ca răspuns la o declarație dură a lui Trump care ataca politicile germane. „Germania este pe drumul cel bun, dar în Europa facem totul în propria noastră suveranitate. Avem propriile noastre idei. Așadar, sfaturile altora nu sunt cu adevărat necesare”, a punctat șeful diplomației germane.

Cancelarul german Friedrich Merz vrea ca activele rusești înghețate să fie folosite pentru Ucraina
Cancelarul german Friedrich Merz vrea ca activele rusești înghețate să fie folosite pentru Ucraina
Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Uniunii Europene să utilizeze active rusești înghețate în valoare de 160 de miliarde de dolari în beneficiul Ucrainei – în special pentru...
Poliția Republicii Moldova a găsit peste o mie de ziare cu mesaje de propagandă politică, tipărite ilegal. Erau ascunse într-o biserică
Poliția Republicii Moldova a găsit peste o mie de ziare cu mesaje de propagandă politică, tipărite ilegal. Erau ascunse într-o biserică
Cu doar două zile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, polițiștii din Republica Moldova au descoperit peste o mie de ziare, încă nedistribuite, care conțineau mesaje de...
#Germania sua, #Friedrich Merz, #libertate exprimare SUA, #independenta sistem judiciar sua , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: TAS a publicat decizia! Cati bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
Digi24.ro
"Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
DigiSport.ro
De nicaieri! Simona Halep, mesaj pentru toata lumea: "Sa nu ma numiti norocoasa"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. DIICOT, pe urma banilor lui Călin Georgescu. Investigații în 3 țări după ţeapa de 1,1 milioane euro
  2. Slovacia și-a modificat constituția. A adoptat o lege care recunoaște doar două sexe și restricționează adopția
  3. Friedrich Merz, mesaj neașteptat de critic despre SUA. Presa internațională așteaptă cu sufletul la gură replica lui Trump
  4. Cum vrea Zelenski să-l forțeze pe Putin să facă pace. I-a cerut lui Trump unele dintre cele mai puternice rachete
  5. Premierul Chinei avertizează ONU împotriva revenirii la mentalitatea "războiului rece". China se crede noua apărătoare a ordinii mondiale
  6. Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”
  7. Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
  8. Registrul traficanţilor de droguri poate fi neconstituţional, avertizează un expert criminolog. "Adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta"
  9. Adolescentul care a băgat spaima în școlile și spitalele din România a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist
  10. Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"