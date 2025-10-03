35 de ani de la reunificare: Unde se află Germania?

Diferențele între est și vest sunt încă mari. E valabil și pentru tinerii care au crescut în Germania reunificată. Care să fie cauzele? Însărcinata pentru noile landuri a guvernului federal încearcă să explice.

Elisabeth Kaiser este originară din orașul Gera, aflat în landul Turingia. Când însărcinata pentru Est a guvernului federal s-a născut, în 1987, Germania era încă divizată. Doi ani mai târziu a căzut zidul din Berlin și pe 3 octombrie 1990 statul comunist RDG devenea istorie.

"Nu am trăit conștient reunificarea, dar povestirile părinților și bunicilor m-au marcat", a scris Kaiser în raportul anual prezentat la Berlin cu ocazia Zilei Unității Germane, în care se regăsesc și declarații ale unor tineri din estul și vestul țării. Pentru social-democrata în vârstă de 38 de ani este o premieră, fiindcă și-a preluat funcția în mai 2025, când s-a format noul executiv federal.

A crescut tânăra generație în Germania în spiritul unității?

Kaiser pune accent în bilanțul actual pe experiențele trăite de tineri în Germania reunificată de 35 de ani. Iar întrebarea din titlu "Crescuți în unitate?" sugerează că există în continuare diferențe între est și vest.

Formal, răspunsul este "da", fiindcă nu mai există decât un singur stat german. "Noi, copiii din anii 1980 târzii și din anii 1990, suntem prima generație socializată pan-german", arată Kaiser în prefața raportului anual. "Cu toate acestea, 'estul' este pentru tinerii care cresc acolo până astăzi mult mai mult decât un punct cardinal. Este un spațiu care marchează identitatea și biografia", subliniază ea.

Identitatea est-germană este mai marcantă decât cea vest-germană

În această privință, Kaiser, care a studiat la Universitatea Potsdam din landul est-german Brandenburg, constată diferențe față de tinerii din vestul țării. "Mulți tineri de pe teritoriul vechii RFG nu se identifică cu termenul vest-german. Dar tinerii de pe teritoriul defunctei RDG se identifică adesea cu porecla Ossis (estici)."

Din perspectiva responsabilei, există motive întemeiate pentru asta. Fiindcă, deși tinerii germani cresc de trei decenii și jumătate în aceeași țară, condițiile-cadru în care cresc diferă până în ziua de azi din numeroase puncte de vedere. "Acest lucru este valabil mai ales în afara metropolelor din estul Germaniei."

Mai puțin venit, mai mult ajutor social

Kaiser citează informații din așa-numitul raport al guvernului federal privind egalitatea de șanse. Acesta arată că în orășele și în regiunile rurale din est, mijloace de transport publice și dispensare medicale nu există peste tot. Dar aceeași problemă persistă și în regiuni mai defavorizate din vestul Germaniei. Kaiser mai evidențiază că oamenii câștigă mai puțin în est, unde există și mai mulți beneficiari de ajutoare sociale.

"Și averile sunt în est mai mici decât în vest", completează politiciana laburistă. La acestea se adaugă faptul că populația este mai îmbătrânită în regiunile rurale din est. În plus, numărul tinerilor este acolo cu mult sub media pe întreaga Germanie. "Aceasta marchează biografia multor est-germani până la vârsta maturității", fiindcă ei se pot baza mult mai rar pe sprijinul părinților decât tinerii din vest.

Vest bogat, est sărac

Kaiser a aprofundat acest aspect cu prilejul prezentării raportului. "Până astăzi tinerii din est sunt defavorizați, fiindcă averile sunt trecute generațiilor viitoare adesea ca moștenire." Cifrele publicate de Oficiul Federal pentru Statistică în 2024 sunt clare: Fiscul a impozitat în landurile din vest 106 miliarde de euro, bani din moșteniri sau primiți cadou, în timp ce în est, inclusiv landul Berlin, a impozitat mai puțin de șapte miliarde.

De aceea concluzia raportului prezentat de Elisabeth Kaiser este amestecată: estul Germaniei s-a dezvoltat în multe privințe bine, economia a crescut, există și numeroase firme start-up iar sectorul energiei din surse regenerabile s-a amplificat notabil. Dar toate acestea nu vor fi de ajuns pe termen lung pentru recuperarea rămânerii în urmă față de vest. Recuperarea va fi, de altfel, tot mai dificilă în condițiile în care populația din est devine tot mai bătrână și mulți tineri pleacă în vestul țării în căutarea unui loc de muncă.

Două milioane de oameni au plecat din est

De la reunificarea din 1990, făcând abstracție de capitala Berlin, două milioane de oameni au plecat de pe teritoriul defunctei RDG. Este un minus de 16 la sută. În prezent cele cinci landuri din estul Germaniei au o populație totală de 12,5 milioane de oameni, aproximativ. În același interval de timp populația din vestul Germaniei a crescut cu 10 la sută, însumând aproape 68 de milioane de oameni.

