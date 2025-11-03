Încă un aeroport din Germania a fost închis după survolul unei drone. Traficul a fost reluat după aproape o oră FOTO

Traficul aerian a fost suspendat temporar la aeroportul din Bremen duminică seara, 2 noiembrie, din cauza zborului unei drone, de origine necunoscută, a declarat poliţia germană pentru AFP.

Aparatul a fost reperat în imediata apropiere a aeroportului, în jurul orei locale 19:30 (20:30 ora României), potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei din oraşul din nordul Germaniei.

În consecinţă, controlul aerian, în acord cu poliţia federală, a suspendat imediat operaţiunile de decolare şi aterizare. Traficul a fost reluat după aproximativ o oră.

🇩🇪 - Flight operations at Bremen Airport in Germany were suspended for approximately 1.5 hours due to the sighting of two drones around 19:30 local time. Local media outlet 'buten un binnen' reported the incident, noting that a flight from London to Bremen was diverted to Hamburg… pic.twitter.com/ofEFPktM1U — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) November 2, 2025

Potrivit poliţiei, nu este clar cine pilota drona.

Vineri seara, zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore la aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor.

Ads

La începutul lunii octombrie, aeroportul din München, al doilea din Germania, a trebuit să-şi întrerupă operaţiunile timp de câteva ore din acelaşi motiv.

Autorităţile germane au avertizat în repetate rânduri cu privire la ameninţarea crescândă reprezentată de drone, după o serie de incursiuni ale unor aparate neidentificate în aeroporturi şi baze militare în acest an.

Berlinul, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în faţa Rusiei, suspectează Moscova că ar fi la originea unora dintre aceste activităţi. În ultimele luni, au fost semnalate mai multe zboruri cu drone deasupra bazelor militare, a siturilor industriale şi a infrastructurilor critice, atât în Germania, cât şi în alte ţări ale Uniunii Europene, precum Norvegia şi, în ultimele zile, Belgia.

Ads