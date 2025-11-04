Germania vrea să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu aproximativ 3 miliarde de euro în 2026

Autor: Grigore Dobritoiu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:44
271 citiri
Germania vrea să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu aproximativ 3 miliarde de euro în 2026
Tanc Leopard 2A4 FOTO Brigada 33 Mecanizată a Ucrainei

Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul guvernului federal pentru Reuters, confirmând o informaţie difuzată de cotidianul de afaceri Handelsblatt.

Germania este cel mai mare contributor european la ajutorul militar pentru Ucraina, cu circa 40 miliarde de euro de la declanşarea invaziei ruse în februarie 2022. În bugetul prevăzut pentru 2026, Germania avea alocate pentru Kiev 8,5 miliarde de euro.

„Vom continua sprijinul nostru atât timp cât va fi necesar pentru apărarea împotriva războiului de agresiune al Rusiei”, a spus pentru Reuters o sursă din cadrul guvernului.

Conform acesteia, ministrul de finanţe şi cel al apărării vor adăuga 3 miliarde de euro la ajustările bugetare finale pentru 2026.

Suma va acoperi artilerie, drone, vehicule blindate şi înlocuirea a două sisteme Patriot, a adăugat sursa.

Cancelarul Friedrich Merz susţine aceste planuri, care se aşteaptă a fi aprobate, a indicat o a doua sursa din guvern pentru Reuters.

Nu sunt incluse rachetele de croazieră Taurus, pe care Ucraina le cere insistent de doi ani. Analiștii din domeniu susțin că Germania nu vrea să ia o decizie până când SUA nu aprobă transferul de rachete Tomahawk. Pentagonul a fost de acord, dar Donald Trump, care a avut cuvântul final, a zis că nu este momentul acum ca Ucraina să primească legendarele rachete americane.

