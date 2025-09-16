Alegeri locale în NRW: AfD se întărește, Verzii pierd teren

La alegerile locale din Renania de Nord-Vestfalia, CDU rămâne cea mai puternică forță politică. Însă AfD, parțial de extremă dreaptă, și-a triplat rezultatul din 2020. Verzii sunt slăbiți.

Pierderi pentru social-democrați, o lovitură dură pentru Verzi. Un rezultat solid pentru conservatorii din CDU. Și, mai presus de toate: câștiguri importante pentru „Alternativa pentru Germania” (AfD), parțial de extremă dreaptă.

Acesta este rezultatul alegerilor locale din Renania de Nord-Vestfalia. Duminică, aproximativ 13,7 milioane de oameni din cel mai populat land al Germaniei au fost chemați la urne.

Alegerile locale au vizat aproximativ 20.000 de mandate în parlamentele a aproape 400 de orașe și comune, precum și noi sau reconfirmați primari în orașele mai mari.

Pentru guvernul federal de la Berlin, scrutinul nu are consecințe directe, dar a fost primul și un important test de popularitate după preluarea puterii la Berlin, pe 6 mai.

CDU câștigă alegerile, AfD înregistrează un avans puternic

Potrivit rezultatului provizoriu la nivel de land, CDU a obținut 33,3%. SPD a ajuns la 22,1%, a anunțat șefa autorității electorale regionale. AfD a câștigat 14,5%, iar Verzii au obținut 13,5%. La alegerile federale din februarie, AfD depășise deja Verzii în NRW.

Perdanții clari au fost Verzii, care au pierdut considerabil din voturi. Iar câștigătorul evident a fost, din această perspectivă, AfD, care și-a triplat aproape scorul față de acum cinci ani. Liderul AfD din acest land, Martin Vincentz, a declarat duminică despre scrutin: „A fost un referendum asupra direcției țării noastre. Iar cine ignoră voința alegătorilor va fi sancționat de aceștia.”

Ads

Comparația cu 2020 este doar parțial relevantă

Totuși, comparația cu alegerile locale din 2020 nu este pe deplin potrivită pentru evaluarea rezultatului. În 2020, Germania se afla în plină pandemie de coronavirus, iar AfD nu era nici pe departe la fel de populară ca acum.

În anii următori, oamenii din Renania de Nord-Vestfalia au cunoscut mai întâi un guvern federal format din social-democrați, verzi și FDP, care, în cele din urmă, s-a destrămat în urma unor dispute aprinse, toate cele trei partide înregistrând pierderi masive de popularitate. Criza locuințelor, siguranța internă și politica de azil erau și atunci teme importante, dar nu la fel de dominante ca acum.

În 2020 nu exista încă războiul din Ucraina și nici escaladarea violențelor în Orientul Mijlociu. Cu alte cuvinte, multe probleme care îi neliniștesc pe cetățeni s-au amplificat din 2020 încoace. Catastrofa inundațiilor din Valea Ahrului, din iulie 2021, a provocat 135 de decese și distrugeri masive în regiune, ale căror efecte se resimt până astăzi. De pe urma acestora, AfD a putut, în mod evident, să beneficieze.

Ads

Wüst: „Nu putem să dormim liniștiți”

Acest lucru l-a îngrijorat și pe premierul landului, Hendrik Wüst, din partea CDU. El a declarat, duminică seara, referindu-se la prognoza provizorie: „Acest rezultat trebuie să ne dea de gândit, nu ne poate lăsa să dormim liniștiți. Nici măcar partidul meu, care a câștigat atât de clar alegerile.”

Wüst a formulat imediat și întrebările care, în opinia sa, decurg din rezultatul scrutinului: „Care sunt răspunsurile corecte în ceea ce privește migrația din motive de sărăcie? Sunt toate părțile sistemului nostru social cu adevărat echitabile?”

Wüst interpretează, așadar, rezultatul foarte bun al AfD în principal ca pe un vot de protest. Wüst conduce întregul land federal din octombrie 2021 iar duminică nu s-a aflat în competiție.

Un test de popularitate și pentru cancelarul federal

Și noul guvern federal de la Berlin, format din conservatori și social-democrați, a pierdut rapid sprijin după alegerea lui Friedrich Merz (CDU) ca nou cancelar, în luna mai. Pentru șeful executivului, scrutinul din municipalitățile NRW a fost important și pentru că el provine din Renania de Nord-Vestfalia.

Ads

Politicianul CDU era deja pregătit, sâmbătă, pentru un rezultat bun al AfD. În timpul unei vizite la uzinele Henkel din Düsseldorf, Merz a spus: „Voi analiza acest lucru duminică seara și luni, în liniște, și voi trage concluziile necesare privind modul în care ducem campaniile electorale și modul în care abordăm temele.” Merz a anunțat că va „lupta foarte hotărât pentru temele corecte și pentru direcția țării.”

AfD, puternică și într-un fost fief al SPD

O atenție specială, dincolo de Renania de Nord-Vestfalia, s-a îndreptat, la aceste alegeri locale, către câteva orașe: la Gelsenkirchen, de pildă — marcat de infrastructură degradată, șomaj ridicat și o proporție mare de străini — AfD obținuse, la alegerile federale din februarie, cele mai multe voturi pe liste, fapt care a făcut valuri dincolo de granițele orașului.

Timp de multe decenii înainte, această localitate din inima regiunii Ruhr fusese un bastion al SPD. Acum, la fel ca în apropiatul Duisburg, urmează un tur doi între candidații social-democraților și cei ai AfD.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads