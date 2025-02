Analiză: Alegerile din Germania vor trasa direcția în Europa

Furtuna geopolitică generată de atitudinea noului președinte american față de Ucraina crește miza alegerilor de duminică din Germania. În noul context Germania devine ultima și marea speranță pentru toți europenii.

Este opinia directorului executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău, Vadim Pistrinciuc. El a menționat pentru DW că securitatea Republicii Moldova depinde acum de alegerea pe care o vor face germanii în cadrul scrutinului anticipat de duminică: „Sondajele, în măsura în care sunt relevante în era rețelelor sociale, arată că CDU, partid conservator, de dreapta, pro-european ar câștiga aceste alegeri. Ar putea face o coaliție cu oricare alt partid pro-european, pentru a tine departe de putere AfD, partidul de extremă dreaptă, care promovează dezbinarea Europei și este perceput ca partid pro-rus. Pentru Republica Moldova este mai importantă ca niciodată revenirea CDU la cârma Guvernului german. CDU/PPE a fost partidul german care a susținut și promovat intens asocierea Moldovei cu UE în 2014. Este un partid care cunoaște Moldova nu doar din analize, dar are o experiență lungă de cooperare cu partidele și guvernele din Republica Moldova. Asistența financiară pe care a primit-o Republica Moldova a fost puternic promovată de acest partid. Deși este conservator, cu o politică mai reținută pe migrație și extindere a UE, este totuși un partid pragmatic și are o istorie de cooperare lungă în ceea ce privește integrarea europeană a Moldovei”, susține Pistrinciuc.

Ads

Urmează o perioadă cu provocări extreme pentru Moldova

„Sigur, dacă câștigă CDU, iar Friedrich Merz devine cancelar, nu ar trebui să ne așteptăm la gratuități. Este un politician sever și reticent, dar care crede în puterea Europei unite. Nu în ultimul rând, Merz este si un politician dur în termeni de securitate. Pledează constant pentru creșterea susținerii pentru Ucraina și are o poziție solidă pe subiectul securității Europei. Moldova este deja beneficiară a acestui sprijin de securitate prin echipamentele militare pe care le oferă Germania. Dar cel mai important pentru Moldova este că un guvern pro-european CDU, cu Merz cancelar, va fi mult mai puternic preocupat de securitatea întregii Europe, iar aceasta înseamnă mai multă securitate inclusiv pentru Moldova”, a menționat analistul politic moldovean.

În Republica Moldova urmează o perioadă foarte complicată, cu riscuri și provocări extreme. 2025 este an electoral, iar Rusia concentrează resurse uriașe pentru a debarca, la alegerile parlamentare din toamnă, guvernarea pro-europeană . În acest context, Moldova are nevoie ca parteneriatele externe, deja negociate, să aibă continuitate și să funcționeze. O schimbare bruscă în Germania, cu redefinirea rolului ei în cadrul Uniunii Europene, ar afecta sprijinul politic pentru Moldova, inclusiv în ceea ce privește integrarea europeană. Ar genera sistarea sau revizuirea unor parteneriate deja agreate, a comentat pentru DW președinta asociației „Experts for Security and Global Affairs”, Angela Gramada.

Ads

„Pentru Republica Moldova o coaliție în Germania, care ar păstra sau ar contribui la îmbunătățirea relațiilor cu Chișinăul ar fi cea formată din CDU (Uniunea Creștin-Democrată) și SPD (Partidul Social-Democrat). Dacă ne uităm pe sondaje, ne dăm seama că o asemenea alianță post-electorală nu va fi ușor de negociat. Dar ea nu este imposibilă. Depinde de electoratul german și de maturitatea liderilor politici – de felul cum definesc ei prioritățile și rolul pe care îl are Germania pe continentul european”, susține Angela Gramada.

După invazia Rusiei asupra Ucrainei, Germania a contribuit substanțial la fortificarea Armatei Naționale a Moldovei, inclusiv cu donații de tehnică militară modernă. În scurt timp, Chișinăul ar urma să primească un nou lot de ajutor militar consistent din partea Germaniei. „CDU și SPD susțin inițiativele menite să întărească securitatea pe continentul european și menționează că angajamentul de 2% din PIB (standard NATO) pentru apărare rămâne valabil. AfD (Alternativa pentru Germania) nu agrează un asemenea demers, ci pledează pentru limitarea cheltuielilor militare, mizând pe organizații regionale care nu au demonstrat eficiență în gestionarea provocărilor de securitate. Un exemplu în acest sens este discuția de resuscitare a OSCE pe care acest partid o pune pe agenda dezbaterilor electorale, precum și retragerea din anumite dezbateri care securizează proiectul european, în care Germania are rol de locomotivă economică”, ne-a spus Angela Gramada.

Ads

Andrei Curăraru: „Un guvern CDU-FDP ar fi cea mai bună opțiune pentru siguranța Moldovei”

„Alegerile din Germania nu sunt doar despre cine va conduce această țară, ci despre direcția în care se va mișca Europa începând de luni”, a menționat într-un comentariu pentru DW expertul Comunității „WatchDog” din Moldova, Andrei Curăraru. Potrivit lui, mandatul lui Scholz a fost „un mandat al oportunităților ratate și al răspunsului întârziat la necesitățile Ucrainei” – un mandat în care Germania a promovat o politică externă prudentă, ruptă de realitatea dură generată de Rusia în Europa.

„Un guvern CDU-FDP ar putea întări securitatea, dar fără a prioritiza extinderea UE. O alianță a SPD cu Verzii ar menține retorica pro-europeană, dar riscă o politică reactivă. Cu un Bundestag fragmentat, Germania trebuie să scape de sindromul Scholz și să revină la rolul de lider al UE, care să tempereze ambițiile expansioniste ale lui Trump”, susține Curăraru.

Un guvern CDU-FDP ar fi, în opinia sa, cea mai bună opțiune pentru siguranța Republicii Moldova, „dacă Berlinul va înțelege că stabilitatea Moldovei este parte a arhitecturii de securitate a UE”. „Germania a oferit Moldovei sprijin militar, dar acesta nu este suficient. Problema nu constă doar în lentoarea livrărilor de Piranha V către Chișinău, ci lipsa unei strategii coerente care să transforme sprijinul punctual într-un angajament durabil”, susține expertul moldovean.

El a mai adăugat că ascensiunea AfD în Bundestag amenință acest proiect de sprijin militar pentru Moldova, oferind o platformă pentru politici izolaționiste ce pot slăbi poziția estului Europei în fața presiunii rusești.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads