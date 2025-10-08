Poliția germană a primit aprobarea să doboare dronele periculoase inclusiv în caz de amenințare iminentă sau prejudiciu grav

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:21
160 citiri
Poliția germană a primit aprobarea să doboare dronele periculoase inclusiv în caz de amenințare iminentă sau prejudiciu grav
Drone ucrainene de interceptare / FOTO:X@OpenEyeComms

Guvernul german a anunţat miercuri, 8 octombrie, că a adoptat o lege care autorizează poliţia să doboare dronele periculoase din zonele sensibile, cum sunt aeroporturile și bazele militare aeriene. Incidentele cu drone din ultimele zile au fost atribuite Moscovei, iar Germania poartă deja discuții cu Israelul şi Ucraina pentru a prelua cele mai noi tehnologii de apărare împotriva dronelor.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat amendamente legislative pentru a consolida mijloacele poliţiştilor, care vor putea adopta „măsuri fizice, adică să intercepteze şi să doboare drone”.

Noua lege, aprobată miercuri de cabinet şi care aşteaptă aprobarea parlamentului, autorizează în mod explicit poliţia să doboare dronele care încalcă spaţiul aerian al Germaniei, inclusiv să le doboare în caz de ameninţare iminentă sau de prejudiciu grav.

Alte tehnici disponibile pentru doborârea dronelor includ utilizarea laserelor sau a semnalelor de bruiaj pentru a întrerupe legăturile de control şi navigaţie.

„Incidentele cu drone ameninţă securitatea noastră”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-o postare pe platforma de socializare X.

„Nu vom permite acest lucru. Consolidăm competenţele poliţiei federale, astfel încât dronele să poată fi detectate şi contracarate mai rapid în viitor”, a adăugat cancelarul.

Noua lege vine după ce zeci de zboruri au fost deviate sau anulate vinerea trecută pe Aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania, lăsând peste 10.000 de pasageri blocaţi, după ce au fost observate drone de origine necunoscută.

Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele multora dintre dronele care au survolat Germania weekendul trecut. Niciuna nu era purtătoare de muniţie, ci se afla mai degrabă în misiuni de recunoaştere.

Unii susţin însă că dronele implicate în incidentele recente ar fi putut fi lansate şi din interiorul UE.

Zidul de drone, nu din drone

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat luna trecută ceea ce ea a descris ca fiind un „zid anti-drone” - o reţea de senzori şi arme pentru detectarea, urmărirea şi neutralizarea aeronavelor fără pilot care intră în spaţiul aerian - pentru a proteja flancul estic al Europei.

Odată cu noua lege, Germania se alătură ţărilor europene care au acordat recent forţelor de securitate puterea de a doborî dronele ce încalcă spaţiul aerian, printre care Marea Britanie, Franţa, Lituania şi România.

Dronele împărțite între poliție și armată

O unitate specializată în combaterea dronelor va fi creată în cadrul poliţiei federale germane, a precizat ministrul de interne Alexander Dobrindt, iar experţii vor consulta Israelul şi Ucraina, deoarece acestea sunt mai avansate în domeniul tehnologiei dronelor.

Poliţia se va ocupa de dronele care zboară la nivelul copacilor, în timp ce dronele mai puternice vor fi abordate de armată, a spus Dobrindt.

Germania a înregistrat 172 de perturbări ale traficului aerian legate de drone între ianuarie şi sfârşitul lunii septembrie 2025, în creştere faţă de 129 în aceeaşi perioadă a anului trecut şi 121 în 2023, potrivit datelor de la Deutsche Flugsicherung (DFS).

Exerciţiile militare germane de luna trecută din oraşul portuar Hamburg din nordul ţării au demonstrat cum, asemenea unui păianjen, o dronă militară de mari dimensiuni a tras o plasă asupra unei drone mai mici în timpul zborului, încurcându-i elicea şi forţând-o să aterizeze, unde un câine robotizat s-a apropiat pentru a căuta posibili explozibili.

Totuşi, doborârea dronelor ar putea fi periculoasă în zonele urbane dens populate, iar aeroporturile nu dispun neapărat de sisteme de detectare care să poată raporta imediat observarea acestora.

Drone suspecte spionează aeroporturi și instalații militare din Germania. Un raport confidențial al poliției a fost făcut public
Drone suspecte spionează aeroporturi și instalații militare din Germania. Un raport confidențial al poliției a fost făcut public
Mai multe drone au fost observate în zone cu aeroporturi şi instalaţii militare din Germania în ultimele zile, potrivit unui raport confidenţial al poliţiei citat de Bild, ceea ce sugerează...
Aeroportul din München, închis pentru a doua zi consecutiv, din cauza dronelor. Elicopterele poliției, ridicate în aer
Aeroportul din München, închis pentru a doua zi consecutiv, din cauza dronelor. Elicopterele poliției, ridicate în aer
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autoritățile....
#Germania, #drone, #drone Europa, #doborare drone, #Israel, #Ucraina , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" nu a mai suportat: "M-am saturat! Trebuie sa ne oprim"
Digi24.ro
Temperatura optima in casa toamna: La cate grade recomanda medicii specialisti sa setezi centrala termica pentru un somn odihnitor
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia deplânge impulsul ”epuizat” al întâlnirii dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina și dă vina pe ”acțiunile distructive ale europenilor”
  2. Fosta directoare a Spitalului din Iași unde au murit 7 copii din cauza unei bacterii, repusă în funcție. Ministrul Sănătății: "Este noaptea minții"
  3. Poliția germană a primit aprobarea să doboare dronele periculoase inclusiv în caz de amenințare iminentă sau prejudiciu grav
  4. CSM consideră orice atingere a pensiilor speciale ca fiind un pericol major pentru independența justiției: ”Climat de ostilitate împotriva magistraților”
  5. CCR: Legea care reduce numărul și indemnizația membrilor în consiliile de administrație ale companiilor de stat este constituțională
  6. Șeful CIA desecretizează un raport din 2015 al agenției sale despre vizita lui Biden în Ucraina. Fostul președinte a blocat publicarea raportului, cât era la putere
  7. Rusul care a fost trimis în judecată după ce a cântat o melodie în ucraineană la o petrecere. „Trebuie să ridici în slăvi Rusia, nu altă țară!” VIDEO
  8. Rusia ar vrea să pună șomerii și angajații la negru să plătească asigurări de sănătate. „Nu sunt destui bani și trebuie să-i ia de undeva”
  9. Legea privind reforma în sănătate, declarată constituțională. De ce au respins judecătorii sesizarea AUR
  10. Cod roșu de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale, ninsori și vânt puternic în următoarele ore UPDATE