Germania a emis mandate de arestare pe numele a cinci cetățeni ucraineni suspectați de sabotarea gazoductului Nord Stream

Poliția germană a emis mandate de arestare pe numele a cinci cetățeni ai Ucrainei, care sunt suspectați de implicare în sabotarea gazoductului Nord Stream, în atacul din anul 2022.

Această decizie a autorităților germane este anunțată la data de 28 august 2025, la câteva zile după ce autoritățile italiene arestaseră un alt ucrainean care este suspectat că a coordonat acțiunea de sabotaj, informează site-ul TVP World.

Explozia din 26 septembrie 2022, produsă după ce Rusia a declanșat războiul contra Ucrainei, a fost calificată atât de Rusia, cât și de țările occidentale drept un act de sabotaj. Avarierea conductei a făcut inutilizabilă calea de transport a gazelor naturale rusești spre Germania și, de acolo, spre alte țări dependente de resursele importate din Rusia, agravând astfel criza energetică în mai multe țări europene.

În Germania, anchetatorii ar fi identificat șapte persoane implicate în actul de sabotaj, dintre care cinci sunt acum căutate oficial. Unul dintre suspecții menționați de autoritățile germane ar fi murit ulterior, luptând în armata ucraineană.

Pentru a comite atacul din anul 2022, suspecții au folosit pașapoarte false cu care au străbătut Polonia și de acolo au ajuns în Germania. În portul Rostock de la Marea Baltică, ei au închiriat un iaht, pornind cu el în larg, unde au comis actul de sabotaj. Autoritățile germane afirmă că au găsit pe navă urme de explozibili.

Grupul de sabotori ar fi inclus experți în navigație și scufundări. Unul dintre membrii echipei ar fi beneficiat anterior de instruire din partea armatei germane, în timp ce se pregătea să plece pe frontul din Ucraina.

O chestiune încă neelucidată este dacă actul de sabotaj a fost sprijinit de statul ucrainean.

Dacă ipoteza se confirmă, ea ar putea tensiona relațiile dintre Ucraina și Germania, deși până acum guvernul de la Berlin a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei împotriva Rusiei.

Oficialii de la Kiev neagă însă orice implicare a statului ucrainean în acest act de sabotaj.

O altă chestiune încă neclară este eventuala implicare a Poloniei în actul de sabotaj, în condițiile în care guvernul de la Varșovia s-a opus permanent proiectului Nord Stream, considerându-l periculos pentru securitatea energetică a Europei și avertizând că menține dependența de Rusia. Presa germană susține că Polonia ar fi refuzat să coopereze cu Germania în această anchetă. În plus, există indicii că unul dintre suspecți ar fi părăsit Polonia într-un vehicul diplomatic ucrainean, deși Germania emisese deja un mandat de arestare împotriva lui.

