Germania nu poate doborî dronele suspecte care-i survolează teritoriul. Care este motivul?

Autor: Veronica Andrei
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 22:16
Germania nu poate doborî dronele suspecte care-i survolează teritoriul. Care este motivul?
Soldați germani FOTO X/@NATO_KFOR

În ultimele zile, autoritățile germane au înregistrat mai multe incidente implicând zboruri neautorizate ale dronelor deasupra unor obiective strategice – de la șantiere navale și rafinării, până la infrastructuri civile și baze militare. Totuși, în ciuda potențialului amenințător, Bundeswehr-ul nu are, deocamdată, permisiunea legală sau capacitatea tehnică să le neutralizeze, notează publicația Bild.

Printre locațiile vizate s-au aflat șantierul naval din Kiel, rafinăria din Heide, sedii ale companiei Airbus, dar și facilități militare din zona Rostock. În unele cazuri, urmele de zbor indică o posibilă origine maritimă – dronele fiind lansate, se pare, de pe un vas cu pavilion străin aflat în tranzit prin Marea Baltică, în direcția Rusiei. Autoritățile nu au confirmat oficial aceste informații.

Premierul landului Schleswig-Holstein, Daniel Günther, a reacționat în termeni prudenți, explicând că astfel de incursiuni aeriene fac parte din arsenalul războiului hibrid, alături de dezinformare, sabotaj și activități de spionaj. „Scopul acestor acțiuni este inducerea incertitudinii și a instabilității în rândul populației europene”, a subliniat el, fără a comenta detaliile operaționale.

O apărare antidrone abia în formare

Problema de fond, însă, este că Germania nu dispune în prezent de o rețea funcțională de apărare împotriva dronelor. Potrivit autorităților federale, sistemele de protecție antiaeriană au fost dezafectate în 2010, iar cele noi se află încă în faza de dezvoltare. Lipsa unei infrastructuri defensive adaptate noilor tipuri de amenințări aeriene a fost calificată drept „un semnal de alarmă” de ministrul federal al Internelor, Alexander Dobrindt.

Chiar și dacă ar exista mijloacele tehnice necesare, intervenția împotriva dronelor ar fi limitată de legislația actuală și de riscurile civile – în special în zonele urbane dens populate, unde fragmentele rezultate în urma unei interceptări ar putea pune în pericol vieți omenești.

În acest context, experți în securitate aeriană atrag atenția asupra vulnerabilității actuale a spațiului aerian german. „Ne-am putea apăra, dacă am avea resursele necesare. Dar, în realitate, nu avem nici măcar o strategie clară de apărare, cu atât mai puțin suficiente drone de interceptare”, a declarat specialistul în aviație Michael Santo.

Potrivit acestuia, pentru a garanta o apărare eficientă, statul german ar trebui să dețină suficiente drone defensive pentru a acoperi fiecare posibilă intruziune, cu costuri echivalente celor ale aparatelor care încalcă spațiul aerian.

Dronele, folosite pentru recunoaștere strategică?

Serviciile de informații suspectează că dronele trimise deasupra teritoriului german au avut ca obiectiv principal supravegherea unor infrastructuri critice, printre care o centrală electrică, o clinică universitară și reședința guvernului federal.

Pe fondul acestor incidente, jurnaliștii germani întreabă deschis: cum își poate proteja Germania cetățenii și obiectivele vitale în fața amenințărilor de tip hibrid? Pentru moment, răspunsul rămâne incomplet, iar soluțiile – încă în faza de proiect.

