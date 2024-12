Un cetățean originar din Siria a intrat cu mașina pe care o conducea în mulțimea de vizitatori de la un târg de Crăciun din Germania.

Incidentul s-a produs vineri seară,20 decembrie 2024, în orașul Magdeburg, lângă sediul Primăriei.

Din imagini reiese că o mașină (despre care s-a aflat că era condusă de un bărbat sirian) a intrat cu mare viteză într-o zonă care era închisă circulației automobilelor, întrucât acolo era în desfășurare Târgul de Crăciun.

A suspected terror attack has struck a Christmas market in Magdeburg, Germany.

Reports say a vehicle plowed into a crowd, leaving multiple fatalities and many injuries in its wake.

Please keep the victims in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/4ttAHp6xQf